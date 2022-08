Så mye skal Netflix med reklame koste

Avis hevder de har prisene.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Netflix’ billigere abonnement med reklame er på vei, og nå hevder Bloomberg at de også vet hva tjenesten vil koste. Ifølge avisen vil prisen lande et sted mellom 7 og 9 dollar i USA.

Til sammenligning koster det dagens billigste abonnement hos tjenesten 10 dollar i måneden, og inkluderer for eksempel ikke HD-kvalitet, noe reklamevarianten vil by på.

For de dyrere abonnementene må amerikanere ut med 20 dollar i måneden.

Her i Norge operer Netflix med priser mellom 89 og 159 kroner. Hva prisene for et abonnement som inkluderer reklamer vil koste i Norge er ikke kjent, men med de amerikanske prisene som utgangspunkt kan man kanskje tenke seg til at det ville vært et sted mellom 60 og 80 kroner.

Korte reklamepauser

Ifølge Bloomberg er reklamevarianten av Netflix planlagt i seks markeder før året er omme, med en større utrulling i 2023. Norge er neppe en del av den første puljen.

Netflix skal angivelig bare vise omtrent fire minutter reklame hver time, og aldri helt på slutten av en TV-serie eller film. De skal også forsøke å variere reklamene så man ikke ser samme snutt om og om igjen, og er man innlogget på en barneprofil vil man ikke se reklame i det hele tatt.

En annen begrensning for det nye abonnementet er ingen mulighet for «offline» avspilling. Det er også bekreftet fra Netflix’ hold at det vil være flere titler som ikke er tilgjengelig på reklameversjonen av Netflix. Det blir altså et mindre film- og seriebibliotek for de som ikke betaler nok.