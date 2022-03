Nvidia bekrefter hacking

Hackere mener å kunne fjerne mining-sperre og lekke data om nye grafikkort.

Hackere presser Nvidia for penger etter datainnbrudd.

Forrige uke meldte Nvidia at de undersøkte et mulig datainnbrudd. Nå har selskapet for første gang bekreftet at de er utsatt for hacking, og at kriminelle har stjålet informasjon om både ansatte og teknologien deres.

Nvidia informerer hverken om hvem de mistenker står bak angrepet, hva angriperne ønsker å oppnå eller hva slags informasjon som ble stjålet. De skriver imidlertid at de driver som normalt og ikke forventer at angrepet skal påvirke driften videre.

Nvidia har meldt datainnbruddet til myndighetene, som har anbefalt dem å ikke etterkomme krav om betaling. Selskapet har også styrket datasikkerheten etter angrepet.

Truer med å lekke LHR-sperren

Det fremstår som ganske klart at gruppen som tok seg inn i Nvidias datasystemer opererer under navnet «LAPSUS$». Hackergruppen meldte selv forrige uke at de hadde tatt seg inn i Nvidias systemer og stjålet til sammen én terabyte med data.

Gruppen hevder å ha hatt tilgang til Nvidias servere i en uke. Filene de kom seg av gårde med skal ifølge gruppen inneholde informasjon om Nvidias mining-sperre, kalt LHR, selskapets DLSS-teknologi og planer om kommende grafikkort.

Gruppen skal nå ha begynt å lekke data om kommende grafikkort i håp om at Nvidia skal betale dem for å få dataen tilbake og stanse flere lekkasjer. De truer videre med å gjøre den proprietære teknologien DLSS til «åpen kildekode», samt å lekke fremgangsmåten for å åpne mining-sperren på grafikkortene deres.

Ifølge Videocardz kan gruppen allerede ha begynt å selge informasjon om miningsperren på nett, men dette er ikke bekreftet. Gruppen skriver selv at de tilbyr seg å droppe å offentliggjøre enkelte data dersom Nvidia kommer dem i forkjøpet med å åpne miningsperren fra grafikkortene sine samt gjøre driverne sine tilgjengelig som åpen kildekode.

Dette kan tolkes som at gruppen ikke sitter på nok data til å faktisk bryte LHR-sperren selv.

Skal ha hacket hackerne

I en overraskende vending meldte hackerne forrige uke om at Nvidia hadde forsøkt å hacke dem tilbake, der de blant annet skal ha lykkes i å kryptere filene på datamaskinen deres. Hackerne hevder imidlertid at de allerede hadde tatt sikkerhetskopier av den stjålne dataen.

Gruppen krever angivelig betalt i kryptovaluta, men det er lite som tyder på at Nvidia har tenkt til å etterkomme dette kravet eller ha noe kontakt med gruppen.

