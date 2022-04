Lexus viser frem ny elektrisk SUV

RZ 450e er selskapets første helelektriske bil.

Slik ser den nye SUV-en ut.

Lexus viste nylig frem sin aller første helektriske SUV via en pressemelding på egne nettsider, og teknisk sett er dette også den første «ekte» elektriske bilen fra selskapet: RZ 450e. Tidligere har selskapet – som for øvrig er et underbruk av Toyota – vist frem bilen UX300e, men denne var bygget på en fossilplatform.

RZ 450e skal derimot være laget på Toyotas nye elbilplatform e-TNGA, og får en WLTP-rekkevidde på «mer enn 400 km» med et batteri i størrelsesorden 71,4 kWh.

Dette er tilsynelatende en del mindre enn mange konkurrerende elbiler. Eksempelvis kan Tesla Model 3 nå opptil 614 kilometer, mens Model X (som også er en SUV) har oppgitt rekkevidde på 536 kilometer.

Her kan du se Lexus’ lanseringsvideo:

På plussiden kan det bemerkes at RZ 450e som standard får firehjulsdrift via det nye Direct4-systemet til Toyota, som skal være spesialtilpasset elbiler for å redusere strømforbruk og samtidig bidra til bedre styring og akselerasjon. Systemet skal også stabilisere bilen ved å omdistribuere vekten mellom de fire hjulene for å gjøre kjøreturen mer behagelig.

Stor touchskjerm på innsiden, men ingen pris enda

Slik ser det ut på innsiden.

Lexus hadde ikke veldig detaljert informasjon å komme med om bilen, og har foreløpig ikke sagt noe om pris eller tilgjengelighet. Men det er lov å anta at førstnevnte vil bli i det noe høyere sjiktet, gitt at Lexus er luksusmerket til Toyota.

Bildene fra innsiden tyder også på at selskapet ønsker å konkurrere direkte med andre produsenter som BMW og Tesla, både i materialvalg og design. I likhet med Teslas biler domineres også midten av bilens interiør av en enorm skjerm. Riktig nok ikke like enorm – RZ 450e har en touch-skjerm på 14 tommer.

Bilen får også et stort soltak, men det er uklart om dette blir standard eller et tilvalg:

Stor himmelhvelving.

Bilen skal også komme med en rekke sikkerhetsfunksjoner (som vi i Norge og Europa for øvrig anser som nokså standard), som dynamisk cruisekontroll, sensorer som varsler deg ved uønsket filskifte, nødbremssystem og et system for å automatisk hindre å havne i kollisjonsfare.

Toyota-konsernet som helhet har for øvrig lenge omfavnet hybridbiler og hydrogenbiler, men ikke hatt så mye å vise til på det helektriske planet. Dette ser imidlertid ut til å snu nå – Lexus har satt seg som mål å ha elbiler i «alle kategorier» innen 2030, og fra 2035 ha beveget seg helt vekk fra fossilbiler. Og også Toyota har lignende planer, med en rekke elbilmodeller planlagt.

