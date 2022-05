Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sony QD OLED har fått norske priser

Modellene fra Sony blir en god del dyrere enn tilsvarende TV fra Samsung.

Sony ble først ute med å lansere såkalt «QD OLED», en ny TV-teknologi hvor man kombinerer tradisjonell OLED med kvanteprikker under årets CES-messe i Las Vegas.

For mange virket det litt rart at Sony var raskest på avtrekkeren, siden selve panelteknologien blir laget av konkurrenten Samsung – som tre måneder senere kunne trekke sin S95B-modell med den samme teknologien opp av hatten.

Begge produsentene vil levere TV-er med QD OLED i størrelsene 55 og 65 tommer, hvor det frem til nå kun har vært 65-tommeren til Samsung man har vist hva kommer til å koste – med en veiledende pris på 34.990 kroner.

Nå er også de øvrige prisene klare, og nei, det er ikke direkte billig å være raskt ute med å handle ny teknologi.

Kommer i 55 og 65 tommer

Den nye QD OLED-modellen fra Sony heter A95K, og var absolutt et imponerende skue da vi fikk en smakebit her tidligere i år.

Denne modellen bruker et panel som er produsert av Samsung, så nettopp derfor er det ganske naturlig å sammenligne prisene på de to konkurrentenes modeller.

Og det skiller en del tusenlapper mellom modellene til de to konkurrentene.

For Sony A95K i 55 tommer får en veiledende pris i Norge på 33.000 norske kroner, hvilket er åtte tusen kroner mer enn tilsvarende størrelse og teknologi fra Samsung. For S95B får nemlig en veiledende pris på 24.990 kroner.

Prisdifferansen forblir åtte tusen kroner om du velger å gå opp i størrelse også, hvor du må punge ut 43.000 norske kroner for 65-tommeren fra Sony.

Hva er QD OLED?

Både OLED og kvanteprikker har vært på markedet en stund, men det er først nå at de to teknologiene kombineres. Fra før har kvanteprikker blitt brukt sammen med LCD-basert baklys.

Dette baklyset er nå skiftet ut med OLED-teknologi, hvor blått lys sendes mot kvanteprikkene som igjen gir deg bilde og farger på skjermen.

Da vi fikk se denne teknologien for første gang tidligere i år så fikk vi se mange av de samme egenskapene som tradisjonell OLED har å tilby. Som for eksempel full kontroll på lyset, hvilket blant annet gir et perfekt sortnivå.

Den mest åpenbare forskjellen var at QD OLED virker å ha enda mer å tilby på farger, og da spesielt i områdene gult og grønt. Vi fikk blant annet se Sonys nye A81 ved siden av QD OLED-en, og når det ble vist et bilde av en appelsin, så var denne et par knepp mer naturtro med den nye teknologien.

Men hvor store forskjellene er fra vanlig OLED, og ikke minst hvor stor forskjellen er mellom skjermene fra Sony og Samsung, vet vi først når disse nye skjermene finner veien til vår testlabb.

(Kilde: Engadget)

