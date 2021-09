Samsungs nye kamerasensor: 200(!) megapiksler

Og den får plass i mobiltelefoner.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 3 Sept 2021 10:27

Det virker som megapiksel-kappløpet fra tidlig 2000-tallet er tilbake for fullt. Ikke lenge etter at mobilkameraer skulle få skyte i 64 megapiksler , og så nådde 108 megapiksler tidligere i år , melder Samsung nemlig at de er klare med en sensor på vanvittige 200 megapiksler. Det skriver blant annet Engadget .

Sensoren har fått navnet Isocell HP1, og det er altså verdens første 200 megapiksel kamerasensor for mobiltelefoner.

Krever ikke større mobiler

Samsung melder at sensoren er så liten at den fint kan få plass i mobiltelefoner med dagens formfaktor, og altså ikke trenger noen større kamera-«bump» eller tykkere design.

Pikselstørrelsen måler 0,64 mikrometer, noe som er litt mindre enn flere andre sensorer. Mindre pikselstørrelse resulterer i utgangspunktet i at kameraet får problemer under dårlige lysforhold, men Samsung skal benytte såkalt pixel-binning - altså sammenslåing av piksler - for å minimere problemet.

Slår sammen pikslene

I mørket vil sensoren kunne slå sammen inntil 16 og 16 piksler til én under de verste lysforholdene. Slik tar kameraet i praksis bilder med en oppløsning på 16 megapiksler, men samler altså inn mye mer lys og gir bedre bilder i mørket. Mange telefoner som har en 108 megapiksel-sensor i dag benytter tilsvarende pikselsammenslåing, gjerne ved å slå sammen fire og fire piksler til en.

Dersom lysforholdene er gode, som ved dagslys, kan sensoren imidlertid fungere uten å slå sammen piksler. Dette vil ifølge Samsung skape bilder som beholder dynamikk og skarphet selv etter at de beskjæres kraftig eller fortstørres.

Kamerbrikken kan også ta opp video i 8K og 30 bilder per sekund. Da slås pikslene sammen fire og fire, slik at oppløsningen blir 50 megapiksler.

Åpner opp for andre produsenter

Ingen mobiltelefoner er så langt bekreftet å få den nye kamerabrikken, men Samsung forteller at den er tilgjengelig for alle produsenter som vil teste den i produktet sitt.

Trolig vil Samsung selv utstyre enkelte av sine egne telefoner med brikken en gang i fremtiden.