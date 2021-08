Microsoft kan nekte Windows 11-oppdateringer hvis du har en gammel maskin

Om du installerer Windows 11 på en PC som ikke møter maskinvarekravene, så kan det være at du ikke får lastet ned oppdateringer. Microsoft

Stein Jarle Olsen 30 Aug 2021 09:47

Det har hersket en viss forvirring rundt hvilke PC-er som egentlig kan få Windows 11 - den kommende oppdateringen av Microsofts operativsystem.

Microsoft sa tidlig at du måtte ha en 64-bit-prosessor med såkalt TPM 2.0 (i praksis en åttendegenerasjons Intel Core-prosessor eller nyere), noe som utelukket mange PC-er fra før 2018. De bekreftet imidlertid overfor The Verge i helgen at de ikke ville blokkere nyinstallasjoner av Windows 11 (fra ISO-fil) selv om PC-en ikke er «kvalifisert» for en oppgradering til det nye operativsystemet.

De la imidlertid til at muligheten primært var ment for at selskaper skulle kunne evaluere operativsystemet før en eventuell oppgradering, og at de ikke kunne garantere at drivere ville være kompatible eller at systemet ville være hundre prosent stabilt.

Får kanskje ikke oppdateringer

I etterkant av at saken ble publisert kontaktet Microsoft The Verge på nytt og presiserte et ganske stort element : PC-er som ikke møter maskinvarekravene vil ikke være garantert oppdateringer gjennom Windows Update.

Det trenger ikke å bety at kritiske oppdateringer eller sikkerhetsoppdateringer ikke slippes, men er på mange måter en «trussel» fra Microsofts side om man skulle velge denne fremgangsmåten.

Microsoft har også nektet å utdype videre både overfor The Verge og Engadget .

Maskinvarekravene for Windows 11 er ellers som følger:

Prosessor: Minst to kjerner på 1 GHz eller raskere, 64-bit. TPM 2.0-støtte

RAM: 4 GB

Kompatibelt med DirectX12 eller senere med WDDM 2.0-driver.

Skjerm: Minst 9 tommer stor, 720P-oppløsning eller bedre.

System: UEFI, Secure Boot

Windows 11 skal komme i løpet av året, men har ikke fått en konkret lanseringsdato ennå.