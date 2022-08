Nå kommer nye Model S og Model X til Norge

Plaid er tilgjengelig for bestilling.

Tesla Model X og Model S i de nye Plaid-versjonene blir nå tilgjengelig for bestilling i Europa.

Tesla lanserer nå Model S Plaid og Model X Plaid i Europa og Norge, heter det i en sjelden pressemelding fra selskapet.

Plaid-modellene av Model S og Model X ble først vist frem i januar 2021, og har så langt kun vært tilgjengelig i hjemmemarkedet USA. Plaid-navnet er for øvrig en referanse til romfilm-parodien Spaceballs, hvor romskipet først når «Ludicrous»-hastighet og så etter hvert «Plaid».

Ludicrous er som kjent også en betegnelse Tesla tidligere har brukt i bilene sine.

Model S Plaid.

Tre motorer

Plaid introduserer først og fremst en tredje motor til bilene, som skal gi 0–100 kilometer i timen på elleville 2,1 sekunder i Model S og ikke mye mindre elleville 2,6 sekunder i Model X. 1020 hestekrefter skal gi en toppfart i Model S på 322 kilometer i timen og 262 kilometer i Model X.

Tilsvarende tall for Porsches heftigste Taycan (Turbo S) er 761 hestekrefter, 2,8 sekunder på 0–100 og toppfart på 260 kilometer i timen. Vi kan skrive under på at også det er halsbrekkende ytelser.

Tesla hadde opprinnelig planer om en enda heftigere variant kalt Plaid+, men den varslet Elon Musk i fjor at ikke ville bli noe av. Grunnen? Etter sigende at Plaid ville bli så god at det ikke var nødvendig med noen Plaid+. Den skulle under to sekunder på 0–100 og ha en rekkevidde på over 800 kilometer.

Model S og X Plaid har på sin side WLTP-estimater på henholdsvis 600 og 528 kilometer, som er omtrent på nivå med tidligere modeller i seriene.

Førermiljøet i Model S Plaid, med det nye yoke-rattet og den nye og 90 grader vridde skjermen.

Yoke-ratt

Også innvendig er det imidlertid gjort endringer. Mest synlig er kanskje det såkalte «yoke»-rattet som har vært mye omdiskutert siden Tesla først viste frem bilen.

Kritikerne har ment at det ikke er praktisk, og noen har ment at det kan være trafikkfarlig. Vegvesenet har imidlertid sagt at det er fritt frem:

– Ratt som er vist på bildet av Tesla S er typegodkjent og lovlig, sa for eksempel sjefingeniør Asbjørn Steinar Hagerupsen i Statens vegvesen til E24 i fjor sommer.

Nytt er også en infotainmentskjerm i landskapsmodus i stedet for den tidligere høykant-skjermen. Skjermen er 17 tommer stor, og i motsetning til Model 3 får også Model S og X fortsatt et eget instrumentpanel bak rattet.

Også passasjerene i baksetet har fått en skjerm - riktignok «bare» en åtte tommer stor skjerm plassert mellom setene. Her er også kommet til et mer avansert armlene man kan slå ned, med mulighet for trådløs lading av to mobiltelefoner.

Model S fåes som tidligere med fem seter.

Tilhengerfeste er med

Bagasjerommet er på de samme 793 literne som tidligere, og det samme gjelder hurtigladingsegenskapene på inntil 250 kilowatt. Bilene kan også trekke tilhenger på henholdsvis 1600 kg for Model S og 2250 kg for Model X. Festet er inkludert i prisen.

Model X Plaid fås for øvrig kun med mulighet for seks seter, ikke fem eller syv, som vanligvis er mulig for Model X. Ellers skal det også ha kommet til forbedringer på de termiske systemene, på elektronikk innvendig og i chassiset.

Prisen, da? Ikke langt unna det Tesla estimerte den gang de faktisk hadde oppe muligheten for å reservere Plaid-bilene på de norske nettsidene. 1.196.990 kroner for Model S Plaid og 1.225.990 kroner for Model X Plaid - begge deler uten Teslas «dokumentavgift» og vrakpant, som til sammen blir drøye 14.000 kroner. Bilene er tilgjengelige for bestilling nå, og levering estimeres til mellom desember og februar i Europa.

Tesla bekrefter også at bestillinger av de oppdaterte Long Range-versjonene av bilen også vil komme, med leveringer i 2023.