Apple sier dette kan permanent skade mobilkameraet

I et innlegg på Apples supportforum skriver selskapet selv at det kan være risikabelt å ha iPhonen din festet på en motorsykkel.

Årsaken er ikke at den er i fare for å falle av og knuse, men at de små vibrasjonene mobilen blir utsatt for fra motoren kan skape permanente skader på kameraet.

Kan skade to systemer

I innlegget beskriver Apple de to ulike delene av mobilen som kan ta skade; den optiske bildestabilisatoren (OIS) samt autofokussystemet.

OIS-systemet bruker et gyroskop for å gjenkjenne om kameraet beveger seg mens du forsøker å ta et bilde, og flytter objektivet og linsen for å veie opp for alle små bevegelser man gjerne gjør idet man tar et bilde. Autofokus-systemet på sin side bruker magnetsensorer for å måle vibrasjoner, som skal sikre at posisjonen til linsen er korrekt når bildet tas.

Her er det snakk om mikroskopiske justeringer som blir gjort på millisekunder, hver eneste gang du tar et bilde. Og det er disse systemene som kan ta permanent skade hvis de blir utsatt for høyfrekvente motorvibrasjoner fra en motorsykkel, skriver selskapet:

– OIS- og AF-systemene i iPhone er designet for holdbarhet. Men, som tilfellet er med mange typer forbrukerelektronikk som inkluderer systemer som OIS, kan langvarig eksponering for høyfrekvente vibrasjoner innenfor visse frekvensområder forringe ytelsen til disse systemene og føre til redusert bildekvalitet for bilder og videoer.

Gjelder mopeder også

Konklusjonen er rett og slett at Apple advarer mot å putte mobilen din i en mobilholder på en motorsykkel. Det samme skal for øvrig gjelde scootere og mopeder. Der er imidertid faren litt mindre siden det i så fall er snakk om lavfrekvente vibrasjoner, noe som skal kunne forhindres med en støtdempende mobilholder.

Merk også at det ikke skal være noen fare for mobilholdere til sykkelen.

