Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Xbox Game Pass skal få sin egen «strømmedings»

Kodenavn: Keystone.

Slik så det ut da Microsoft begynte å promotere sin xCloud-tjeneste.

Vegar Jansen 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Microsoft bekrefter at de er i ferd med å utvikle en liten dings for strømming av spill fra sin Xbox Game Pass-tjeneste via xCloud. Dingsen vil i teorien sørge for at du strengt tatt ikke trenger en dedikert Xbox-konsoll for å nyte de siste spilltitlene på TV-en i stua.

Tenk på det som en slags Chromecast eller Stadia for Xbox-titler. Selve maskinvaren, som skal kunne dyttes rett i en TV eller skjerm, er nå kjent under prosjektnavnet «Keystone», avslører Microsoft i en uttalelse til nettstedet Windows Central.

Tester ut forskjellige design

Ideen om en slik strømmedings er naturligvis ikke ny, og Microsoft skal ha jobbet med dette en stund allerede. Men åpenbart er de stadig et stykke unna ferdigstillelse, ettersom de i sin uttalelse avslører at de stadig tester ut forskjellige utgaver av Keystone-enheten.

Sånn sett blir det rene spekulasjoner å snakke om hvordan Keystone vil se ut og nøyaktig hva den vil gjøre – eller om den vil komme med en egen kontroller slik som Google Stadia.

Men samtidig er det ikke noe hokus pokus heller. Den må ha kjapp nok maskinvare innabords til å takle en bildestrøm og altså kunne kobles rett i en HDMI-port. Samtidig må den ikke bli så avansert at den får en ufin prislapp.

Tjenestene bak er på plass

Styrken her ligger likevel i Microsofts bakenforliggende tjenester – som allerede er på plass. Med Xbox Game Pass får eventuelle Keystone-kunder tilgang på et digert spillbibliotek fra dag én, mens selve infrastrukturen for strømming også er på plass gjennom selskapets xCloud-tjeneste.

Se Microsofts promoteringsvideo for xCloud under:

Alt Microsoft trenger er å gjøre ferdig Keystone-maskinvaren for å gjøre disse tjenestene enda mer attraktive og lønnsomme.

Men enn så lenge vet vi altså ikke noe mer enn at de har en slik enhet på gang, og vi får nesten bare vente til Microsoft er klare for å si noe mer om prosjektet.

Les også Disse spillene kommer på PlayStations nye abonnementstjeneste

Microsoft Xbox Series X annonse Sjekk prisen