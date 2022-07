Tross slakt: Pengene renner inn for Diablo Immortal

Butikken i Diablo Immortal er proppfull av edelstener og annet man kan kjøpe. Og det gjør tydeligvis svært mange av brukerne, skal vi tro nye tall.

Diablo Immortal, Activision Blizzards nye gratisspill satt i Diablo-verdenen, har raket inn nesten 50 millioner dollar (rundt 500 millioner kroner) i løpet av sin første måned. Det melder selskapet Appmagic, gjengitt av Mobilegamer.biz.

Disse tallene inkluderer heller ikke Apple og Googles gebyrer for kjøp gjort gjennom App Store og Play Store, vanligvis 30 prosent, så de faktiske tallene vil være betydelig høyere.

10 millioner nedlastinger

Appmagics analyse viser at drøyt 10 millioner mennesker har lastet ned Diablo Immortal siden lanseringen 1. juni, og at det var de tre-fire første dagene som ga soleklart flest nedlastinger. Den aller heftigste dagen var dag tre etter lansering, 4. juni, med 1,32 millioner nedlastinger.

Grafen over inntekter ser betydelig annerledes ut, med en langt jevnere kurve. Etter en uke skal Blizzard ha tjent inn 11,9 millioner dollar (rundt 120 millioner kroner) på Immortal, mens tallet etter 30 dager altså var rundt 49 millioner dollar. Disse tallene inkluderer dessuten ikke eventuell omsetning som har kommet fra PC-versjonen av spillet.

Det plasserer likevel Immortal bak en annen populær flerspillertittel, Apex Legends Mobile, i antall nedlastinger første måned, men langt foran i omsetning. Ifølge Appmagic hadde Apex Legends Mobile 21,8 millioner nedlastinger i sin første måned etter lansering, men omsatte «bare» for 11,6 millioner dollar (drøyt 116 millioner kroner) i samme periode.

Fikk mikrotransaksjons-slakt

Diablo Immortal har fått kraftig kritikk i tiden etter lansering for det voldsomme fokuset på mikrotransaksjoner, og ikke minst hvor mye penger det vil koste å oppnå det aller heftigste utstyret.

Twitch-profilen Quin69 demonstrerte eksempelvis hvordan det tok ham tre uker og drøye 150.000 kroner å få én edelstein av beste kvalitet i spillets «lootbokser». For å oppgradere karakteren sin fullt ut trenger man seks slike steiner.

Norske Forbrukerrådet er blant dem som har vært kritiske til lootbokser. Bare noen dager før Diablo Immortal-lanseringen slapp Forbrukerrådet – i samarbeid med 19 andre tilsvarende institusjoner over hele verden – en lang rapport om hvor viktig det vil være å skape bedre reguleringer av såkalte lootbokser.

Spillet er eksempelvis ikke tilgjengelig i Belgia og Nederland, hvor lootbokser sees på som gambling og reguleres deretter. «Gratisspill er kasino i forkledning», skrev også vår egen Finn Jarle Kvalheim i en kommentar.

Ikke alene

Brukertilbakemeldingene har dessuten vært voldsomt negative, med en snittkarakter på 0,4 etter nesten 6000 vurderinger på anmeldelsesnettstedet Metacritic.

Medienes anmeldere har på sin side vært noe mer positive, med en snittvurdering på 69 av 100 poeng.

Activision Blizzard har for øvrig vært bemerkelsesverdig stille rundt kritikken mot Diablo Immortal, antageligvis fordi de har sittet og sett på at pengene har rent inn. De har imidlertid bekreftet at Diablo 4 ikke vil ha mikrotransaksjoner utover de rent kosmetiske, og at det vil bli et vanlig «fullpris-spill» til konsoll og PC.

Activision Blizzard er for øvrig ikke det eneste selskapet som tjener fett på mikrotransaksjoner. Denne uken kom også tall som viste at Nintendos Fire Emblem Heroes, et annet gratisspill til mobil, har rundet en milliard dollar i omsetning, fem år etter lanseringen i 2017.

PUBG Mobile og Genshin Impact tjente også over to milliarder dollar hver - bare i fjor. Mest lukrativt er imidlertid Honor of Kings, et spill som i utgangspunktet kun er tilgjengelig i Kina. Det har omsatt for nærmere 14 milliarder dollar (140 milliarder kroner) siden lansering, og skal slippes globalt før utgangen av 2022, har utvikler Level Infinite varslet.