Musk har valgt ny Twitter-sjef

Går av i løpet av seks uker.

Musk lover at hans nye Twitter-sjef skal gå i gang i løpet av seks uker. Men hvem hun er sier han foreløpig ikke. Kamera PHILIP PACHECO / AFP

I desember i fjor lovet Elon Musk at han skulle gå av som Twitter-sjef så fort som han fant noen som var «dum nok» til å ville ha jobben. Det kan det se ut til at Musk nå har funnet - for han melder, på Twitter, at en ny sjef er ansatt og at hun starter om seks uker.

Hvem den nye sjefen er er ikke klart, men det spekuleres heftig blant både teknologi- og økonomimedier. The Verge melder at det antakelig er Linda Yaccarino fra TV-kanalen NBC.

Yaccarino er i dag sjef for annonsering og partnerskap hos NBC, noe som kan komme godt med hos Twitter, der Musk har uttalt at det står ganske dårlig til med inntektene ved flere anledninger.

Musk blir ikke borte

Musk lovet sjefsbyttet etter en avstemning på Twitter, der han spurte om han skulle gå av som sjef for selskapet og fikk tommel opp til forslaget fra et flertall på drygt 57 prosent blant 17,5 millioner stemmer.

Han sa da at han ville tre til siden og bare ta seg av avdelingene som styrer programvare og serverparker.

I den nye meldingen kan det virke som han vil være enda litt mer til stede etter sin avgang.

Blir styreleder og teknologisjef

Etter endringen sier han at han vil gå over til å være styreleder for selskapet, CTO - eller teknologisjef, om du vil, og ha et overoppsyn med programvare og drift av systemene til selskapet.

Helt borte blir Musk med andre ord ikke. Men likevel kan det hende det blir mer tid til ett av hans andre selskaper enn det har blitt den siste tiden, mens Musk tilsynelatende har forsøkt å styre hele selskapet selv.

Mer tid til Tesla og SpaceX?

Etter en bråkete overtakelse av selskapet, med mye krangel om antall faktiske brukere ble Musk den mellomfornøyde eier av Twitter i oktober i fjor. Siden den gang er store mengder ansatte sagt opp, selskapet har forsøkt seg med ulike måter å signalisere «ekte» kontoer på - der det blå merket som før var gratis har kostet penger.

Kringkastingsselskaper har blitt merket som «statlige styrte medier» med litt uklart grunnlag.

Og oppi all viraken har det gått rykter om uro i Musks mest suksessrike selskaper, Tesla og SpaceX. Selskaper Musk tidligere har vært svært aktiv i, men som har fått mindre oppmerksomhet i de voldsomme snuoperasjonene i Twitter.

