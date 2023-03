Volkswagen lanserte rimelige ID.2

Duket for basketak mellom Volkswagen og MG.

Volkswagen ID.2 minner om en veldig kompakt Golf. Kamera Volkswagen

Ryktene har gått i lang tid, og nå er endelig Volkswagens rimelige lille elbil avduket. Ferske ID.2 likner på en Golf, og blir den første ID-bilen fra Volkswagen med forhjulsdrift. Selskapet sier den får en startpris under 25.000 euro, eller drygt 280.000 kroner før avgifter.

Det er riktig nok en foreløpig utgave av bilen som delvis er et konsept selskapet har vist frem nå. Det fulle navnet på dagens avduking er ID.2all Concept, mens endelig bil og utgaver skal være klare til neste år.

Den tydeligste konkurrenten til ID.2 ser ut til å bli MG4 Electric. Den kinesiske bilen koster i underkant av 300.000 kroner og leveres med lang oppgitt rekkevidde og stor innvendig plass. Prismessig og størrelsesmessig risikerer ID.2 også klammeri med biler som Nissan Leaf, Peugeot e-208 og BMW i3.

Hva den endelige prisen havner på i Norge med vinterdekk og vektkomponenten som rammer alle elbiler er foreløpig uvisst.

MG4 blir en av bilene ID.2 antakelig må konkurrere tettest med. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tilbys med lang oppgitt rekkevidde

Til forskjell fra mange av småbilene hevder Volkswagen at ID.2-varianten de har vist frem skal kunne gå temmelig langt. Hele 450 kilometer, ifølge meldingen. Akkurat hva slags utgave eller pris vi snakker for en ferdig ID.2 med samme påståtte rekkevidde er uklart.

For mange biler i størrelsesklassen stopper imidlertid tilgjengelig rekkevidde et sted midt på 300-tallet. Eksempelvis er Peugeots e-208 oppgitt inntil 362 kilometer WLTP, mens BMW i3s klarer rett i overkant av 300 kilometer ifølge standardtallene. Jakter du på mest oppgitt rekkevidde for pengene er imidlertid MG4 et hett tips, med inntil 435 kilometer WLTP og startpris under 300.000 kroner.

Hva praktisk norsk rekkevidde blir med uvær, minusgrader og varierende grad av pedalglad sjåfør er også usikkert.

Kamera Volkswagen AG

I selskap med mange små slektninger

Den lille bilen ser annerledes ut både enn de andre ID-bilene og ryktene som gikk tidligere. Den minner om en variant av dagens Golf. Mens dagens ID.3 som på sett og vis skulle ta over «Golf-plassen» i Volkswagens utvalg da den kom er høyere hele veien bak.

Golf og Golf Plus?

Også nevnte ID.3 kan vise seg å bli en intern konkurrent for ID.2, avhengig av hva prisene for utgavene med høyere utstyrsnivå og rekkevidde blir. Cupra Born, den litt rimeligere og sportsligere ID.3-modellen fra Spania kan også fort vise seg å ligge tett innpå, hvis en annen formfaktor frister mer.

Skal ha stor plass innvendig

Relativt lange avstand mellom hjulene, men minimalt med overheng i hver ende, skal gi god plass inni en relativt kompakt bil. Eksakte mål har ikke Volkswagen oppgitt, men på innsiden sier de det er snakk om Golf-størrelse. Ut fra tidligere rykter skal bilen bli noen centimeter kortere enn ID.3, men ikke være drastisk mindre.

Bagasjeromsplassen er oppgitt til 490 liter, noe som er nesten dobbelt så mye som i nevnte BMW i3, men kun noen titalls liter over det du får i for eksempel Nissan Leaf.

På innsiden skryter tyskerne av at bilen vil ha flere av de samme funksjonene som de andre ID-bilene, blant annet ID.Light, som viser ting som batteristatus eller hvilken vei du skal svinge når du navigerer.

Slik ser en forsiktig oppdatert ID.3 ut. Også den har fått noen forbedringer innvendig sammenliknet med de tidligere ID-bilene - deriblant større infotainmentskjerm. Kamera Volkswagen

Skryter av hendig klimastyring

Selskapet skryter og av at styringen av klimaanlegget foregår i sin egen del av midtkonsollen. Muligens en slags innrømmelse av kritikken mange biler i ID-serien har fått - nemlig at infotainmenten kan være både treg, buggete og med enkelte forglemmelser rent praktisk - blant annet fravær av lys i noen av knappene.

Her blir det både belyst klimakontroll og den nye og større skjermen som har dukket opp i oppfriskede ID.3. Ellers vil det også bli mulig å få panoramasoltak, smarte matriselys og massasje i setene, men da har vi nok beveget oss et greit stykke opp fra Volkswagens skrytepris på 25.000 euro.

ID.2 skal ellers vise en ny designretning fra selskapet, som har hatt noe vekslende hell siden de slapp sin første ID-bil. ID.3 hadde en del problemer i starten, og produsenten måtte blant annet merke klimaanlegget for at folk ikke skulle bruke det i kulden.

Kamera Volkswagen

På vei mot bedre tider?

Siden har det tilsynelatende gått bedre for bilprodusenten, men helt smult farvann er de fortsatt ikke i. Deler av ledelsen har måttet ta sine hatter og forlate selskapet, og i mange biltester nevnes fortsatt de trege og litt ustabile infotainmentskjermene selv om det nå er flere år siden første ID-bil fikk skilter.

Det har i flere omganger vært lovet forbedringer av programvare og styringsfunksjoner i bilene fra Volkswagen. Blant annet er planen at selskapet skal ha én styringsbrikke som tar seg av hele bilens behov - en løsning som likner på den Tesla har i sine biler. Frem til nå har inntil 120 ulike små datamaskiner og kontrollere vært vanlig i hver enkelt bil.

