Twitch slår ned på gambling - igjen

Denne gangen er det «Counter-Strike» som får møte hammeren.

«Counter-Strike» har en lang historie med gambling. Nå slår Twitch ned på konseptet. Kamera Montasje, Twitch / Valve

Simen Barstad Buset Oppdatert 3. aug. Lagre

Strømmeplattformen Twitch har innført et totaltforbud mot markedsføring og sponsoravtaler for såkalt «Skin gambling».

– Promotering og sponsing av skin-gambling er forbudt, heter det i Twitchs nye retninglinjer.

Dette er Skins og «Skin gambling» Skins, fra engelske «skin» (skinn, hud), er kosmetiske objekter som for eksempel kostymer i Fortnite eller våpendekorasjoner i «Counter Strike: Global Offensive». Dette er digitale objekter som har ikke nødvendigvis gir noen fordel i spillet, men skal gi spillere mulighet til å tilpasse karakterene sine slik de ønsker. Flere spill, spesielt gratisspill, selger skins som primære inntektskilde. Det beste eksempelet er Fortnite. Skins kan også ofte oppnås gjennom å ulike bragder i det respektive spillet. Skin gambling er naturligvis gambling med skins. Siden skins ofte har en pengeverdi, er det mange som gambler med skin gjennom ulovlige tredjepartstjenester. Disse plattformene tar ofte i bruk avanserte metoder for å muliggjøre gamblingen. Eksempel: spillplattformen Steam har en plattformbasert lagerbeholdning hvor spillere kan selge og bytte skins og digitale objekter mot andre skins og digitale objekter. Man kan også kjøpe og selge for «virtuelle penger» som i utgangspunktet kun funker i Steams-økosystem. Spillere kan gjennom (ofte ulovlige) tredjepartstjenester gamble skins for å potensielt vinne dyrere skins. Måten dette skjer på avhenger av typen «pengespill», der alt fra rulett med fellespott og e-sport-betting er populært. Gevinsten vil man kunne hente i lagerbeholdningen sin. I praksis finnes det måter å utveksle disse pengene til ekte penger, til tross for at dette bryter med Steams retningslinjer. Denne metoden er primært populært i «Counter-Strike: Global Offensive». Mer +

Populært i «Counter-Strike»

Skin gambling har lenger vært populært, spesielt i «Counter-Strike»-miljøet på Twitch. Det er også trolig dette miljøet som Twitch nå har rettet seg mot denne gangen.

Ifølge en undersøkelse gjort av «Counter-Strike»-YouTuber Houngoungagne, hvor han skal ha manuelt gjennomgått de 300 mest populære «CS:GO»-streamerne, skal hele 75 prosent av disse ha sponsoravtaler med gamblingsider.

Under kan du se en av videoen som har satt søkelyset på «skin gambling» den siste tiden:

Selv om dette aldri har vært godkjent av Twitchs brukervilkår, er det sjelden at Twitch har gjort tiltak mot det, melder Dexerto.

Det er ikke bare Twitch som har prøvd å slå ned på digitalt «pengespill». Gamer.no meldte i mai at Steam har forbudt gambling på plattformen.

Det er ikke rart å skjønne hvorfor dette får sterke reaksjoner, når visse skins kan selges til opp mot flere millioner kroner.

I april ble et «CS:GO»-skin solgt til svimlende 400.000 dollar, altså over fire millioner kroner.

De blå klistremerkene du ser på siden av våpenet var verdsatt til 600.000 kroner hver.

Gambling har florert på Twitch

De siste årene har det vokst frem et større miljø for gambling på Twitch, ofte kalt «gambling streaming».

Slots, casino og poker-kategoriene er alle blant strømmeplattformens mest populære. Det til tross for at Twitch på sin side har slått ned på flere aspekter ved gambling på plattformen. Tidligere denne uken meldte Twitch at seertallene på gambling-realterte innhold har sunket med 75%.

Twitch har lenge hatt et anspent forhold til gambling, og det ser ut til å fortsette. Kamera Wayne Parry / AP / NTB

Kanskje mest kontroversiell var avgjørelsen til å gjøre krypto-basert gambling ulovlig på plattformen i 2022. I ettertid har flere av streamere som drev med krypto-gambling flyttet over til konkurrenten Kick, en strømmeplattform som har tilknytninger til krypto-gamblinggigant og Everton-sponsor Stake.

Det finnes forøvrig flere norske streamere som deltar i gamblingstreaming, men på grunn av norsk lov om ulovlig markedsføring av pengespill snakker de sjelden norsk lenger.

Oppdatert 3. august 2023, 16:30

