The Verge: Dette skal være Sonos Move 2

Sonos Move var Sonos' første batteridrevne høyttaler, og har siden fått selskap av den lille Roam. Nå er versjon to av Move på vei, ifølge The Verge.

Sonos nestegenerasjons portable høyttaler Move skal lanseres i versjon to i september, hevder The Verge å vite.

De har sågar fått fatt i det som skal være et offisielt pressebilde av høyttaleren, som riktignok ser mer eller mindre identisk ut med dagens versjon - bare i en myk grønnfarge.

Det skal imidlertid være gjort til dels store endringer, ifølge nettstedets opplysninger:

Akkurat som Sonos Era 100 vil Move 2 gå fra mono- til stereoavspilling, takket være to vinklede diskantelementer.

Batteritiden skal være økt drastisk, fra dagens «opptil 10» til «opptil 24 timer». Høyttaleren vil også bruke mindre strøm i standby-modus.

En ny glidebryter for volum har kommet til på toppen, også den hentet fra Era 100 og 300.

Move 2 vil kunne spille bluetooth-lyden din over hele Sonos-anlegget i hjemmet ditt, siden den nå kan bruke både wifi og bluetooth samtidig.

Eksterne enheter kan kobles til med USB-C, og porten kan også brukes til å lade andre enheter som en stor nødlader.

Wi-Fi 6 er kommet til, og Bluetooth er oppgradert til 5.0.

En bryter på baksiden kutter strømmen til mikrofonene. Amazon Alexa og Sonos Voice Control er støttet, men ikke Google Assistant.

Øker prisen

Sonos Move 2 skal komme sent i september, ifølge The Verges opplysninger, og prisen skal være økt med 50 dollar fra dagens 399 dollar, altså 449 dollar. Sonos Move koster stort sett 4490 kroner i Norge i dag, så da kan vi kanskje anslå at prisen blir 4990 kroner for Move 2.

I tillegg til dagens hvite og svarte modeller, skal det altså komme en grønn modell.

«Move er et vellykket eksperiment fra Sonos. Den takler rollen som både stasjonær stuehøyttaler og bærbar partyhøyttaler med bravur, og byttet mellom de to scenene går overraskende smidig», skrev vi i vår opprinnelige test av Sonos Move i 2019.

Det er heller ikke allverdens mange konkurrenter som både tilbyr wifi og bluetooth samtidig i en batteridrevet høyttaler. Harman Kardons Citation 200 er et eksempel, Bose Portable Home Speaker er et annet - og Bluesounds Flex kan dessuten utstyres med et valgfritt batteri.

Sonos har ikke kommentert saken.

Publisert 3. august 2023, 09:27