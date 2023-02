Netflix fjerner «shuffle»-funksjon

Ingen gadd å bruke den.

Kamera Netflix

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Med brask og bram lanserte Netflix en ny «shuffle»-funksjon i 2021 som skulle hjelpe brukerne som ikke klarte å bestemme seg for hva de skulle se.

Trykket du på knappen ville umiddelbart en film eller serie algoritmen trodde du ville like begynne å spille.

Det viser seg at brukerne ikke var så desperate etter å få hjelp. Nå fjernes hele funksjonen av den enkle grunn at nesten ingen brukte den.

Forsvant i januar

Det er Wall Street Journal som først meldte om at Shuffle-funksjonen er fjernet, selv om funksjonen ser ut til å ha forsvunnet i januar. Med tanke på hvor lite den ble brukt, er det kanskje ikke rart at det tok en stund før noen la merke til fraværet.

Her hjemme i Norge har også Dinside omtalt fjerningen.

Ny brukerinnsikt

Opprinnelig var funksjonen skapt for de som åpnet opp Netflix-appen uten å vite hva de skulle se. Nå viser det seg imidlertid at de fleste som åpner opp Netflix allerede har en idé om hvilken TV-serie eller film de vil se.

I en uttalelse til Wall Street Journal sier Netflix at fortsatt jobber for å gjøre det lettere for brukerne å utforske og oppdage innholdet på tjenesten. Men da trolig i en litt mer kontrollert form enn en «shuffle»-knapp.

Mer om Netflix