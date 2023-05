Microsoft åpner: Nå kan alle bruke Bings chatbot

Bing Chat. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ved å bygge inn AI-superkreftene til mye omtalte ChatGPT i søkemotoren sin, har Microsoft klart kunststykket å gjøre Bing «hot» igjen.

De siste månedene har du måtte stå i lange ventelister for å få prøve ut Bings chatbot selv, men nå melder Microsoft at de har åpnet døren for alle.

Samtidig oppgraderer Microsoft Bings AI med mulighet til å bruke illustrasjoner som grafer, tabeller, bilder og video i samtalen med deg. Den kan også spille av filmer du beskriver, og i USA kan den til og med reservere bord på utvalgte restauranter.

Om du vil finne informasjon, høre en vits eller bare slå av en prat med en kunstig intelligens, finner du Bings chatbot her.

Slik ser en samtale med Bing Chat ut.

Bare via Edge

Selvsagt er det én hake: du er nødt til å besøke Bing via Microsofts nettleser, Edge, for å få tilgang.

Der er for øvrig chatboten bygget inn i en egen sidemeny som standard, slik at den er lettere å huke tak i.

For å stille mer enn 20 spørsmål i en økt, må du også logge inn med en Microsoft-konto.

Bing AI kan nå svare med bilder, og video eller illustrasjoner. Kamera Microsoft

Bruker den siste og beste språkmodellen

Bings chatbot er basert på den aller nyeste GPT-4-språkmodellen som ble lansert så sent som i mars.

Ved annonseringen hevdet selskapet bak, Open AI, at oppgraderingen ville gjøre chatboten «mer kreativ og samarbeidsvillig enn noen gang», i tillegg til at den skulle kunne «løse problemer med større presisjon» enn tidligere.

Den nye versjonen sliter likevel fortsatt med mange av begrensningene vi kjenner til, som at den i enkelte tilfeller finner opp egne fakta eller at den kan produsere voldelig eller skadelig tekst man ikke ønsker eller forventer.

GPT-4 nå skal gi riktige fakta i 40 prosent flere tilfeller. Sjansen for at tjenesten genererer svar på «ikke tillatte spørsmål» er også redusert med over 80 prosent, hevder utviklerne etter over seks måneder testing.

ChatGPT 3,5, som er den versjonen de fleste har hatt tilgang til så langt, fikk raskt en del kritikk for å oppføre seg bøllete.

Tar brukere fra Google

Den AI-baserte Bing-søkemotoren har allerede ført til kraftig brukervekst for Bing, som i lang tid har slitt med å konkurrere mot sterkere rivaler som Google.

Etter at Microsoft viste frem GPT-4-baserte Bing AI, har derfor Google jobbet det remmer og tøy har holdt for å lansere sitt AI-verktøy: Bard.

Lanseringen av denne rivaliserende AI-tjenesten gikk imidlertid ikke som Google ønsket, og i ettertid har det kommet frem at selskapet tok flere kontroversielle avgjørelser i forkant av avdukingen.

Det er ventet at Google vil snakke mer om Bard under sin I/O-konferanse 10. mai.

