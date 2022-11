Brukere får Instagram-kontoer stengt uten forklaring

Skjedde helt plutselig mandag ettermiddag.

Dette skjermbildet har møtt mange Instagrambrukere mandag ettermiddag.

Mange Instagram-brukere opplever mandag at kontoen deres blir stengt uten forvarsel - tilsynelatende fordi de har gjort noe som er i strid med reglene på plattformen.

Det totale omfanget er ennå usikkert, men det virker å være snakk om millioner av kontoer.

En rekke brukere i Facebook-gruppen «Stort og smått om sosiale medier i Norge» meldte mandag ettermiddag at flere hadde mistet tilgangen til kontoen, og på samme tidspunkt viser nettstedet Downdetector at mange tusen har meldt om problemer med Instagram.

Instagram bekrefter på Twitter-kontoen InstagramComms at de har problemer og sier de jobber med å løse dem:

Får ikke låst opp kontoen igjen

En av de rammede er May Kristin Pedersen:

– Jeg gikk inn på Insta via link i en VG-sak faktisk, den om halloweenkostymer i Hollywood. Fikk trykket liker på et bilde på Lizzo sin profil, så dukket varselet om suspensjon opp. Da hadde jeg ikke vært innom siden i dag tidlig, forteller Pedersen.

Da hun forsøkte å få kontoen låst opp, stoppet hele systemet opp:

– Jeg klaget på avgjørelsen og fikk tilsendt kode på e-post, deretter på sms, og siden da har det bare stått et tannhjul og surret, forklarer hun.

Rapportene om problemer med Instagram begynte å ramle inn rundt klokken 1330 mandag.

Også lokalavisentusiast og Instagram-kjendis Ken Andre Ottesen, bak kontoen @Badesken, har merket problemene.

– Jeg har nesten kun norske følgere, og har gått fra 357.000 følgere til 353.000 følgere den siste timen. Det betyr at mange norske brukere er rammet av problemet. Jeg mister et par følgere hvert sekund. I realiteten er det følgere som får deaktivert kontoen sin av Instagram, sier Ottesen til VG.

Ottesen har tidligere vært ansatt i VG.

VG har for øvrig gått fra 203.000 til 201.000 følgere.

Kommer ikke inn for å anke

Andre brukere melder om veldig lignende historier:

«Instagram suspenderte kontoen min i morges etter at jeg postet et innlegg. Ingen grunn, ingenting som var mot reglene. For å anke må jeg bekrefte kontoen min, men jeg kommer ikke inn for å bekrefte», melder en bruker på Downdetector.

«Jeg sendte en melding til en venn, og så boom. Meldingen ikke sendt, fikk ikke muligheten til å resende. Det neste som skjer er at jeg får et varsel om at kontoen min har blitt suspendert i 30 dager, og jeg kan ikke engang fullføre ankeprosessen», skriver en annen.

Felles for brukerne ser ut til å være at de forsøker å komme gjennom prosessen for å gjenopprette kontoen sin, men stopper ved en hvit lasteskjerm som bare står og spinner.

Vi har forsøkt å nå Instagram-eier Meta via deres norske PR-byrå, men har foreløpig ikke hørt tilbake.

Oppdatert 21:05:

De fleste brukerne som er rammet virker å være iPhone-brukere, ifølge The Verge. Det samme nettstedet skriver at det det virker som flere utestengte kontoer er på vei tilbake. Dette er blant annet basert på at flere store kontoer som opprinnelig mistet titusener av følgere da den store utestengelsesbølgen startet, nå har begynt å få flere følgere igjen.