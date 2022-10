Nvidias nye grafikkort skal ha fått strømadapter til å smelte

Etterforsker to hendelser.

To Reddit-brukere rapporterte om RTX 4090-kort som skal ha fått strømkabler brent eller smeltet. Nvidia sier de undersøker saken.

Det var Reddit-brukeren reggie_gakil som først la ut et innlegg om problemene i går. I innlegget kan man se to detaljerte bilder av brannskader på den nye 12VHPWR-adapterkabelen, som Nvidia leverer med RTX 4090. Også tilkoblingen på selve kortet skal ha blitt skadet og smeltet.

I den samme tråden svarte også en annen Reddit-bruker, NoDuelsPolicy, at også de hadde opplevd å få lignende skader på en strømkontakt. Brukeren oppgir at grafikkkortet er et Asus TUF RTX 4090 med fabrikkoverklokking.

Det tok ikke lang tid før Nvidia kunne bekrefte at de så på saken, og til The Verge uttaler Nvidia-talsperson, Bryan del Rizzo, at:

– Vi er i kontakt med den første eieren og vil kontakte den andre for ytterligere informasjon.

Strømkontakten kan ha vært bøyd

Ifølge The Verge skal det være en bekymring for at 12VHPWR-strømkontakten kan forårsake problemer hvis den er bøyd på en bestemt måte.

Helt spesifikt er kontakten og terminalene vesentlig mindre enn forrige generasjon, og Cablemod advarer mot å bøye ledningene som er for nær kontakten, fordi dette «kan føre til at noen av terminalene løsner eller feiljusterer i selve kontakten.»

Videre skriver de at det anbefales å ikke bøye en kobling vertikalt eller horisontalt, men opplyser samtidig at eventuelle bøyinger bør forekomme først minimum 35 millimeter fra koblingen.

Dette bemerker The Verge at ikke bare er vanskelig i praksis, all den tid Nvidias adapter stort sett treffer sidepanelet, men også at det i det konkrete tilfellet i Redditinnlegget faktisk kan ha vært nettopp hvor problemet oppsto.

Ikke et ukjent problem ifølge YouTuber

Skjermbilde fra YouTube-video viser brev fra Nvidias markedssjef, Brandon Bell.

Problemstillingen er derimot ikke ny, skal vi tro YouTuberen JayzTwoCents, som i ukesvis har beskrevet kontakten som «farlig».

Dette er derimot ikke Nvidia enig i, og deres tekniske markedssjef, Brandon Bell, skal ha skrevet i en epost til JayzTwoCents at han bekymrer seg for problemer som ikke eksisterer.

Rapport fra september som viser termiske variasjoner i kontakten

I en septemberrapport fra PCI-SIG, som er ansvarlig for utviklingen av standarder for I/O-dataoverføringer for perifere komponenter, beskriver de hvordan noen implementeringer av kontakten, har vist tegn på «termisk variasjon». Hvilket ifølge rapporten han innvirke på sikkerheten under visse forhold.

Informasjonen om de termiske variasjonene var derimot ikke en oppdagelse fra PCI-SIG, men informasjon Nvidia selv avdekket og tipset om.

The Verge hevder at bildene fra PCI-SIG kan minne om bildene fra Reddit, men dette er foreløpig kun spekulasjoner.