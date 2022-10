Lille Avenger blir første el-Jeep

Bare knappe 4,1 meter lang, men fortsatt med offroad-egenskapene til Jeep: Her er helelektriske Avenger.

Jeep er sjelden å se i Norge. Bare 98 nyregistreringer er tallet så langt i år, rundt en femdel av hva det var på samme tid i fjor.

Nå kommer imidlertid den første elelektriske Jeepen, i form av den nye Jeep Avenger. De første bildene ble vist frem tidligere i år, men i forbindelse med bilmessen i Paris denne uken lanseres bilen offisielt.

Kompakt liten bil

Avenger måler bare 4,08 meter i lengde, som gjør den til en av de mer kompakte elbilene på markedet - 16 centimeter kortere enn dagens Renegade.

Det vil vel ikke være helt på jordet å si at dette er Jeeps versjon av bilen Opel kaller Mokka-e og DS kaller DS 3, for eksempel - all den tid den bygges på den samme e-CMP-plattformen.

Jeep hevder likevel at bilen skal få «egenskapene Jeep er kjent for», som høy bakkeklaring (20 centimeter), angrepsvinkel på 20 grader og utgangsvinkel på 32 grader.

Jeep påpeker at Avenger vil være den første forhjulsdrevne Jeep som får Selec Terrain-systemet som standard. Dette inneholder blant annet egne moduser for snø, gjørme og sand, som skal gjøre at du ikke kjører deg fast på løst underlag.

Beskyttelsesplater i bunn skal også sørge for at batteriet ikke skades.

54 kilowattimer

Batteriet er på 54 kilowattimer (51 netto), som er det samme batteriet som konsernsøstrene DS 3 og Peugeot e-208 også får i sine nye versjoner. Det skal i Avenger gi en rekkevidde på over 400 kilometer etter WLTP.

Maks ladeeffekt er oppgitt til 100 kilowatt, og Jeep oppgir at 20 til 80 prosent skal kunne ta 24 minutter. Motoren leverer 115 kilowatt (156 hestekrefter) og 260 Nm dreiemoment.

Bagasjerommet er på 380 liter, som er relativt generøst med tanke på bilens begrensede utvendige dimensjoner. Det er eksempelvis 70 liter mer enn i Opel Mokka-e, men fortsatt noe bak Peugeot e-2008s 434 liter og Renault Mégane e-techs 440 liter.

– Lang rekke SUV-er

I Norge er det giganten Bertel O. Steen som har overtatt importen av Jeep, etter at merket ble en del av det store Stellantis-konsernet.

– Jeep Avenger blir en ny start for Jeep i Norge, og den første bilen i en lang rekke elektriske SUV-er som vi skal lansere i Norge, sier merkesjef for Jeep i Bertel O. Steen, Shant Håndstad.

Bilen vil være på plass i Norge i mars-april, opplyser PR-sjef Stein Pettersen i Bertel O. Steen til Tek. Prisen vil starte på 350.000 kroner, opplyser han, og en fullutstyrt bil vil koste under 400.000.