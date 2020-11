Sonos satser hardt på radiotjenester

Utvider Sonos Radio og planlegger HD-tilbud til Norge.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 13 Nov 2020 16:21

Sonos er nok mest kjent for sine høyttalere og annen musikalsk maskinvare, men i det siste har selskapet også kikket litt på mulighetene som ligger i å være leverandører av musikktjenester.

Mange bruker nemlig sitt Sonos-økosystem til å høre på radio – bare via Sonos’ egen app har man tilgang til omlag 60.000 «radiostasjoner», inkludert blant annet P4, Radio Norge og hele NRK-rekka.

Sonos hevder faktisk at radio utgjør så mye som femti prosent av all lyttertid på plattformen.

Betalt HD-radio i USA, reklame i Norge

At radio er såpass populært, har ført til at Sonos nettopp har lansert et par nye radiotilbud. For Norges del har vi fått en rekke nye reklamefinansierte radiostasjoner under «Sonos Radio»-paraplyen – inkludert flaggskipkanalen Sonos Sound System. Dette er ifølge Sonos selv «en sjanger- og humør-basert radiostasjon med musikk håndplukket av Sonos’ beste eksperter».

Samtidig prøver de seg på betalt strømming i form av «Sonos Radio HD» – men dette er for tiden kun tilgjengelig i USA og Storbritannia.

Sonos har dog allerede planer om å utvide Radio HD til flere land, deriblant Norge.

900.000 potensielle kunder

Sonos

På oppdrag fra Sonos har nemlig analysebyrået YouGov gjennomført en spørreundersøkelse om nordmenns radiovaner. Der skal det ha kommet fram at 8 av 10 nordmenn jevnlig lytter på radio, og at opptil 900.000 nordmenn kan være villig til å betale for spesifikke radiokanaler og -tjenester.

Fire av ti nordmenn hører visstnok også på radio for å oppdage ny musikk, og her kommer da strømmetjenesten Radio HD inn. Her er det ingen reklame, og brukeren har mulighet til å både hoppe over og gjenta låter.

Lyden skal være bedre også. Vanlig Sonos Radio strømmes med 128 kbps (MP3-kvalitet), mens Radio HD strømmes i CD-kvalitet (16-bit, 44,1 kHz). Radio HD krever for øvrig at man bruker Sonos S2-appen .

Hva prisen for Radio HD blir ved oppstart i Norge vet vi ikke i skrivende stund, men i USA er tjenesten priset til åtte dollar i måneden.