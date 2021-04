Tesla åpner superlader midt i Oslo sentrum

Fire nye ladestasjoner i Oslo, men ingen i øst eller sør.

Tesla varsler at de skal åpne en ny Supercharger-stasjon i Oslo sentrum, sammen med tre andre på sentrale steder i hovedstaden. Her fra stasjonen på Hafjell. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 22 Apr 2021 11:37

Tesla skal bygge en ny superladestasjon i Sentrum P-hus i Oslo. Stasjonen vil ha 18 ladestolper ved åpning i sommer, og Tesla varsler at muligheten ligger der til å utvide til 40 ladestolper på sikt.

I tillegg vil det være 6 såkalte Destination Chargere, som i praksis bare er vanlige ladepunkter med alt fra 3 til 22 kilowatt effekt - ment for dem som har anledning til å lade over natten eller skal stå parkert en stund.

Onepark, som drifter Sentrum P-hus, sier også at de vil oppgradere effekten på de 20 eksisterende ladestasjonene (som alle biler kan bruke) i parkeringshuset fremover. Disse har i dag en blanding av 3,6 kW, 7,2 kW og 22 kW, og Onepark ser på om de førstnevnte stasjonene kan oppgraderes til 22 kW.

Tesla-eiere som vil lade i parkeringshuset slipper for øvrig ikke unna vanlig parkeringsavgift, som for Sentrum P-hus er 38 kroner per påbegynt halvtime eller maksimalt 380 kroner for 24 timer.

Sentrums-stasjonen blir heller ikke den eneste oppgraderingen for Tesla-eiere i og rundt hovedstaden fremover. Tesla melder nemlig at det kommer ytterligere tre superladere i Oslo-området fremover: En ett eller annet sted i nærheten av Ullevål stadion (Oslo North), en på Skøyen (Oslo West Central) og en i Lysaker-traktene (Oslo West).

De fire nye Supercharger-stasjonene i Oslo-området.

– En prøveordning

Alle disse tre skal være klare innen første kvartal 2022, ifølge Tesla. Fra før har Tesla varslet superladere på sentrale lokasjoner i byer som Bergen, Stavanger og Trondheim, som alle åpner senere i år.

Hensikten er blant annet å gjøre hverdagen bedre for Tesla-eiere som ikke har tilgang til lading hjemme.

– City Supercharging-programmet er en prøveordning for å se om Supercharging kan være en del av løsningen som gjør det enklere å være elbileier i byene, skriver Tesla i en melding.

– Hvorfor ingen Supercharger i Oslo øst eller sør? Er alle Tesla-kundene konsentrert på vestkanten?

– Vi har valgt å bygge midt i sentrum for å ha en sentral og praktisk beliggenhet som er tilgjengelig for hele hovedstaden. I tillegg til tidligere nevnte stasjoner planlegger vi ladestasjoner på Lørenskog og Skedsmo også, begge forventes åpnet i tredje kvartal i år. Innspill fra norske Tesla-eiere er viktig når vi planlegger nye Supercharger-stasjoner. Dersom det er etterspørsel etter flere Supercharger-stasjoner i andre deler av byen, vil vi selvsagt undersøke mulighetene for å få på plass dette, sier Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til Tek.no.

Det er her, i Sentrum P-hus at Tesla-laderne kommer. Katrine Lunke/Apeland

I tillegg til Oslo-stasjonene sier Tesla at de øker utbyggingsambisjonene for superladernettverket i 2021, med nye ladestasjoner. De er følgende:

Hønefoss (4. kvartal)

Elverum West (4. kvartal)

Lillehammer Central (3. kvartal)

Rødberg (4. kvartal)

Geilo (4. kvartal)

Hemsedal (4. kvartal)

Nordfjordeid (1. kvartal 2022)

Ørsta/Volda (1. kvartal 2022)

De raskeste laderne langs veien er disse fra Ionity, som kan levere 350 kilowatt. Teslas ladere kan «bare» levere 250 kilowatt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

250 kilowatt

Alle nye superladestasjoner Tesla bygger nå er av V3-typen, som kan levere inntil 250 kilowatt. Det er blant de kraftigste laderne du finner langs veiene, kun slått av Ionity, som kun tilbyr 350 kW-ladere, og noen få 350 kW-ladere fra andre tilbydere.

Selv om Tesla skrudde opp prisen med rundt 50 prosent tidligere i år er Supercharger-nettverket fortsatt rimeligere enn de fleste andre hurtigladeløsninger i Norge. Tesla tar i gjennomsnitt 2,57 kroner per kilowattime, mens ladetilbyderen Recharge, som nylig endret sine lynladepriser, tar nesten det doble: 5 kr/kWh.

Hos nevnte Ionity må du ut med 8,40 kr/kWh om du ikke kjører en bil fra et merke som har en egen Ionity-avtale. Da kan prisen være så lav som under 2 kr/kWh.