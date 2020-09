Nvidia røper RTX 3090-ytelse før slipp

Ikke et grafikkort for den gjennomsnittlige spilleren.

GeForce RTX er 3090 ment for ekstrembruk. Nvidia

Vegar Jansen 24 Sept 2020 08:57

I ettermiddag slipper Nvidia sitt aller grommeste grafikkort hittil: GeForce RTX 3090. Dette kortet vil koste omtrent det dobbelte av RTX 3080 – et kort som imponerte oss stort da det ble sluppet for en uke siden.

Med en langt høyere prislapp, hva kan vi så forvente av RTX 3090? Vel, i hvert fall ikke dobbelt så god ytelse, innrømmer Nvidia selv i en bloggpost . Her gjør de det ganske klart at deres nye «BFGPU» (big ferocious GPU) med spinnville 24 GB GRRD6X videominne og 10.496 CUDA-kjerner i hovedsak er påtenkt jobbing med store datamengder, til bruk innen forskning og for mer ekstreme spillsituasjoner.

Når det gjelder det sistnevnte tenker Nvidia i hovedsak på folk som har store planer om å spille i 8K-oppløsning. Har du bare 4K-skjerm, sier du? Da røper Nvidia at du ikke kan forvente deg en større ytelsesøkning enn ti til femten prosent i gjennomsnitt sammenlignet med et GeForce RTX 3080.

Sammenligner med Titan

Nvidia

I sitt innlegg gjør Nvidia sitt beste for å trekke paralleller til sitt «gamle» toppkort Titan RTX , som riktignok også kunne brukes til spilling, men i hovedsak var ment for mer alvorlig bruk – som forskning og AI.

Men akkurat som tilfelle var med Titan, forventer ikke Nvidia at den høye prislappen kommer til å stoppe de som vil ha det aller, aller beste til sin spill-PC. Selskapet hevder for øvrig at GeForce RTX 3090 vil være omtrent femti prosent kjappere enn Titan RTX innen spilling i 4K.

Det hjelper selvfølgelig heller ikke ikke at det som fantes av GeForce RTX 3080 ble revet bort på sekunder i forrige uke.

Selskapet avslutter derfor sitt innlegg med å unnskylde på forhånd – for akkurat som var tilfelle med RTX 3080 kommer det ikke akkurat til å vrimle av tilgjengelige RTX 3090-kort i butikkene når det slippes klokken tre i ettermiddag.

Skal du sikre deg et til ditt nye 8K-televisjonsapparat, må du altså trolig være både tidlig ute og ha en liten dose flaks.