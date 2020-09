YouTube viser frem YouTube Shorts

Tar opp kampen med Tiktok.

Ole Henrik Johansen 16 Sept 2020 07:58

Tidligere i år hintet flere om at YouTube var i full gang med å planlegge og lage en konkurrent til TikTok med navnet Shorts. Selskapet nektet å kommentere, men nå er det hele bekreftet.

I et blogginnlegg forteller de om den nye tjenesten, og sier de åpner opp for betatesting innen kort tid. Betatestingen vil imidlertid bare være åpen for brukere i India, mens resten av verden må smøre seg med tålmodighet.

15 sekunder med film

For deg som allerede bruker TikTok er det ingen store overraskelser her. Som Shorts-navnet tilsier er det snakk om korte videoer, opp til 15 sekunder, som du kobler opp sanger og musikklipp til. Her er noen av høydepunktene:

Støtte for flere videokilder, slik at du kan lage sy flere klipp sammen

Legg til musikk fra et bibliotek bestående av over 100.000 sanger

Du kan justere hastigheten på klippene i videoen, antageligvis for å gjøre det litt lettere å matche dem med sangen du kobler på

Du får også en timer-funksjon som lar deg sette fra deg mobilen og filme uten å måtte holde telefonen.

YouTube Shorts er som nevnt tilgjengelig for Android-brukere i India, og selskapet sier de vil utvide til å gjelde iOS og flere land i tiden fremover.