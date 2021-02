Kvaliteten varierer med produksjonstempo, innrømmer Musk

Anbefaler å kjøpe Teslaer når produksjonen har stabilisert seg.

Vegar Jansen 4 Feb 2021 09:00

Det er ingen hemmelighet at Tesla både er elsket og hatet. I Norge har de toppet salgslistene opptil flere ganger, men det har også vært en rekke utfordringer for selskapet .

I et nylig intervju med bilingeniør Sandy Munro tok Tesla-sjefen selv, Elon Musk, bladet fra munnen og innrømmet at selskapet har hatt sine problemer med kvaliteten, og at dette gjerne oppstår når produksjonen skal oppskaleres.

Hans råd er derfor å se an tidspunktet før du kjøper en av bilene hans.

– Det tok oss litt tid å få dreisen på produksjonsprosessen. Venner spør meg: «Når bør jeg kjøpe en Tesla?» Og jeg bare: «Vel, enten kjøp den helt i begynnelsen, eller når produksjonen når et stabilt nivå, sier Musk i intervjuet.

Kvaliteten har altså en tendens til å lide litt når Tesla skal sette opp tempoet og dytte ut flere biler.

– Under produksjonsøkningen er det supervanskelig å være i vertikal klatremodus og få alle de små detaljene helt riktige, forklarte Musk.

Model 3 og lakkeringsproblemer

Et annet poeng som blir trukket fram i intervjuet, påpeker The Verge , er lakkeringsjobben på Model 3. Denne skal ifølge Musk skal ha blitt betraktelig bedre mot slutten av 2020.

Lakken skal tidligere på året ha vært lidende på grunn av produksjonstempoet, da Tesla som kjent har dyttet ut et stadig større antall biler de siste årene, og jobbet hardt for å nå fjorårets mål på 500.000 biler.

Feilen Tesla skal ha gjort, var å ikke la lakken tørke skikkelig.

– En av tingene som skjedde når vi økte produksjonen var at lakken ikke nødvendigvis fikk tørke nok, innrømmet Musk.

Han forklarer videre at slike problemer gjerne først dukker opp når de setter opp produksjonsfarten, og derfor er det vanskelig å fange dem opp før de faktisk har oppstått.

– Hvis vi visste om dem på forhånd, kunne vi fikset dem på forhånd.

Se hele intervjuet her: