Chilimobil øker datamengdene på nytt

Og har endret vilkårene for Fri Data.

Chilimobil øker fra 10 til 15 GB for 299 kroner. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Feb 2021 11:19

Chilimobil varsler at de fra og med i dag dobler datamengden på sitt billigste abonnement fra 1 til 2 GB. Prisen vil være den samme som før, altså 149 kroner i måneden, men kunder på gamle prisplaner kan også oppleve å bli flyttet til 2 GB for 149, opplyser Chilimobil.

I tillegg øker de fra 10 til 15 GB på abonnementet som koster 299 kroner i måneden.

149 kroner for 1 gigabyte var ikke voldsomt billig med tanke på at de billigste konkurrentene ligger så lavt som 125 kroner i måneden, men med 2 gigabyte til samme pris plasserer Chilimobil seg igjen øverst på prispallen. Også 15 GB for 299 kroner må anses som billig.

Datamengde Chilimobil Billigste konkurrent Pris konkurrent 2 GB 149,- GE Mobil 2 GB* 189,- 15 GB 299,- Happybytes én om dagen**/GE Mobil 15 GB 298,-/389,-

* = Skymobil er egentlig billigere, med en pris på 179 kroner i måneden. Det inkluderer imidlertid ikke data rollover. ** = Én gigabyte om dagen er inkludert. Også her kunne vi tatt med Skymobil Bris til 349,- for 20 GB, men det inkluderer altså ikke rollover.

Endret Fri Data-vilkår

Ved nyttår endret Chilimobil også vilkårene for sitt tidligere mye omdiskuterte Fri Data-abonnement på nytt. Nå er det ikke lenger nødvendig å begrense seg til 5 GB om dagen med full fart. I stedet får kundene en månedlig kvote på 150 GB med full hastighet, før hastigheten reduseres til 3 Mbit/sek.

Tidligere var denne grensa satt ved 100 GB, som også er grensa Telia og Telenor opererer med. Ices tjeneste Data Frihet er litt annerledes, blant annet ved at den kun kan brukes i Ices eget nett, men til gjengjeld koster den bare 99 kroner i måneden i tillegg til abonnementsprisen din. Det kan gi svært mye data ganske rimelig om du bor et sted hvor Ice har egen dekning.

null Chilimobil Telia Telenor Ice Abonnement Fri Data Telia X Telenor Next Ice m/Data Frihet Data inkludert før hastigheten senkes 150 GB 100 GB 100 GB 1000 GB Hastigheten senkes til 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek - Andre vilkår 24 GB i EU/EØS. 30 GB i EU/EØS. Hastigheten begrenset etter abonnement, henholdsvis 10 Mbit/100 Mbit/ubegrenset. Samme datamengde gjelder også i EU/EØS. Gjelder kun i Ices eget nett Ice+. Maks 10 Mbit/sek. 4,7 GB kan brukes i EU/EØS - i tillegg til inkludert datamengde i det vanlige abonnementet. Pris 499,- 549,- 549,-/599,-/799,- Abonnementspris (minimum 299/mnd) + 99 kroner

Vi skal for øvrig gjøre en ny kåring av Norges beste mobilabonnement senere denne uken. Heng med! I mellomtiden kan du sjekke vår abonnementsvelger for å finne det beste abonnementet for akkurat deg.