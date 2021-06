Telia: Her kommer det 5G i resten av 2021

Skal ha 50 prosent dekning ved utgangen av året.

Innlandet og Viken er områdene som først og fremst prioriteres i andre halvdel av 2021 for Telia. Telia

Stein Jarle Olsen 16 Juni 2021 10:46

Telia presenterte i dag sine planer for 5G-utbyggingen i resten av 2021. Fra tidligere visste vi at planene for første halvdel av året var et 20-talls nye byer og kommuner, deriblant Stavanger, Sandnes, Sola, Asker og Bærum og Tromsø.

I andre halvdel er det i hovedsak Innlandet og Viken som får 5G-dekning. Rundt 50 kommuner i disse to fylkene inngår i Telias planer, i tillegg til enkeltkommuner i fylker rundt om i landet.

Slik er Telias planer i resten av 2021. Kommuner med stjerne kommer etter planene i tredje kvartal, resten i fjerde kvartal. Telia

1,2 millioner nordmenn har nå 5G-dekning hos Telia, opplyser de, og mellom 20 og 25 basestasjoner oppgraderes til 5G ukentlig - med henholdsvis 700 MHz og 3,6 GHz. Totalt er det nå 300.000 5G-telefoner i Telias nett, og åtte av de ti mest solgte telefonene for tiden har 5G.

– Vi har kommet langt, og det går raskt, sa Telia-sjef Stein-Erik Vellan på et pressemøte onsdag. Ved utgangen av 2021 er målet at Telia skal ha 50 prosent befolkningsdekning på 5G, opplyste han.

Foreløpig er 5G-dekningskartet en ganske sørgelig affære (5G-dekning i rosa). Men i befolkning skal allerede over millionen ha tilgang til 5G-dekning fra Telia. Skjermdump

Mer dekning i storbyene

Vellan fremhevet at 5G primært gir større hastighet, større kapasitet og bedre responstid for privatkunder, i tillegg til muligheten til å sette opp private mobilnett for bedriftskunder.

– I byer og kommuner hvor vi allerede har mye 5G, slik som Oslo, Bergen, Trondheim og Lillestrøm, jobbes det videre med å utvide dagens dekning, og ukentlig får flere og flere innbyggere som bor her tilgang til den nye mobilteknologien, sier Vellan.

Telia sier også at de fremskynder utbyggingen av 5G fra tidligere planer, og det er i praksis de kommunene som ligger til høyre på bildet over. Her innebærer planene at «spesifikke basestasjoner» vil oppgraderes til 5G, mens mer omfattende utbygging vil finne sted i 2022 eller 2023.

Hovedkonkurrenten Telenor har fra før opplyst at de jobber med 5G-utbygging i Drammen, Kristiansand og Fredrikstad i 2021, i tillegg til å utvide dekningen i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø og Tromsø.

Fra før har de 5G-dekning blant annet i Kongsberg, på Elverum og i Bodø.