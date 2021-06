Sært wifi-navn gjør wifi «ubrukelig» på iPhone

Om du kobler til et nettverk med et visst navn, vil hele wifi-tilgangen på telefonen din fryse. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 21 Juni 2021 08:04

Å koble en iPhone til et wifi-nettverk med det litt uvanlige navnet «%p%s%s%s%s%n» gjør at wifi-innstillingen på iPhone låser seg fullstendig, ifølge datatukler Carl Schou .

Hans oppdagelse fant sted med en iPhone XS og iOS 14.2.2, men BleepingComputer , som først meldte om saken, skriver at de også har bekreftet at det samme skjer med foreløpig nyeste versjon av iOS, 14.6.

Må tilbakestilles

Å koble til et nettverk med dette navnet - og antageligvis andre, liknende navn - gir delvis ulikt resultat om man prøver flere ganger, konkluderer BleepingComputer, men alle resultatene har til felles at det blir umulig å bruke wifi på telefonen.

Det fungerer ikke å restarte den, eneste løsning er å tilbakestille nettverksinnstillingene på telefonen. De finner du under Innstillinger - Generelt - Nullstill - Nullstill nettverksinnstillinger.

Analyser av krasjrapporten tyder på at årsaken til problemet er at iOS oppfatter prosenttegnene som starten på programmeringskommandoer, noe som resulterer i et havari. Android skal ikke ha samme problem.

Tilbakevendende problem

Det er heller ikke første gang Apples operativsystemer har hatt problemer med spesifikke tegn. I fjor var det en rad med tegn på sindhi-språket, året før skrev vi om at iPhone krasjet om du sa ordet «bindestrek» til den fem ganger i dikteringsapplikasjonen.

Året før var det et tegn på språket telugu som skapte problemer . Ved å få tilsendt tegnet til en iOS-mobil ville man krasje meldingsappen når man forsøker å åpne meldingen. Den eneste måten å få åpnet appen på nytt var å få tilsendt en «vanlig» melding og på den måten få slettet meldingstråden med problemtegnet.

Et problem som rammet både Android og iOS i 2018 var den såkalte « svarte dotten ». Her var den problematiske tegnsammensetningen en sort, rund emoji med vinkelparanteser på hver side etterfulgt av en finger-emoji som peker mot venstre.

Denne raden med tegn og emojier fikk meldingsapper på ulike telefoner til å krasje i 2018. EverythingApplePro/YouTube

På iOS fikk tegnraden hele meldingsappen til å krasje, og det hjalp heller ikke å lukke og restarte den eller å starte mobilen på nytt. På Android var det i hovedsak Whatsapp-appen som fikk problemer.

Apple har foreløpig ikke kommentert wifi-problemet.