Telia introduserer familieabonnement

Men lønner det seg over vanlige abonnement?

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 18 Nov 2020 10:19

Onsdag formiddag lanserer Telia en rekke nye mobilabonnement, hvor den største nyheten er introduksjonen av familieabonnement.

Selskapet selv kaller lanseringen «en av de største endringene i våre mobilabonnement noensinne».

Hvor stor endringen er kan nok diskuteres, men de har i hvert fall gjort abonnementporteføljen litt mer oversiktlig. De kutter nemlig ut Ung- og Smart-abonnementene, og lar bare fem abonnement stå igjen.

Det eneste som skiller de fem abonnementene er hvor mye data de inkluderer:

2 GB - 249 kroner

6 GB - 329 kroner

10 GB - 399 kroner

15 GB − 449 kroner

Telia X («Ubegrenset» data, men med hastighetsbegrensning etter 100 GB) - 549 kroner

Dyrt enkeltvis

Alle disse abonnementene er hver for seg dyrere enn du finner hos flere av konkurrentene, noe du kan sjekke selv på vår mobilabonnement-oversikt . Mens Telia tar 249 kroner for 2 GB, tar for eksempel Sky Mobil 179 kroner for det samme. Den mest konkurransedyktige av de fem, isolert sett, er Telia X. Sjekk utregningen vår her .

Telia har tidligere latt Telia X-kunder koble flere brukere til samme faktura, og dermed få en rabattert pris på påfølgende abonnement. Mens førstemann må ut med 549 kroner, vil påfølgende abonnement koste 399 kroner.

Den samme logikken vil nå gjelde alle Telias abonnement. De kaller det familieabonnement, da det er mest logisk at det er familiens mobilregninger du vil samle på én faktura.

Billigere med flere abonnement

Uansett hvilket abonnement du velger av de fire «vanlige» abonnementene, kan du legge til ekstra abonnement for 249 kroner. Kjøper for eksempel mor i huset et 10 GB-abonnement til 399 kroner, vil far og barn kunne få det samme abonnementet for 249 kroner hver.

Man «sparer» altså mer penger jo større det første abonnementet er. Skal hele familien ha 2 GB-abonnement vil alle betale 249 kroner, noe som er en ganske dårlig deal med tanke på hvor mange andre billigere abonnement som finnes der ute, mens skal førstemann ha 15 GB til 449 kroner, og du får 3–4 abonnement til 249 kroner stykket, blir regnestykket langt bedre.

La oss ta både det verste og beste utfallet for en familie på fem:

Bare 2 GB-abonnement:

5 x 2 GB Telia: 2 GB (249 kr) + 2 GB (249 kr) 2 GB (249 kr) + 2 GB (249 kr) + 2 GB (249 kr) Totalt 1.245 kroner

Billigste konkurrent - Sky Mobil 2 GB: 5 x 2 GB Sky Mobil: 2 GB (179 kr) + 2 GB (179 kr) 2 GB (179 kr) + 2 GB (179 kr) + 2 GB (179 kr) Totalt 895 kroner (350 kroner billigere enn Telia)

Bare 15 GB-abonnement:

5 x 15 GB Telia: 15 GB (449 kr) + 15 GB (249 kr) 15 GB (249 kr) + 15 GB (249 kr) + 15 GB (249 kr) Totalt 1.445 kroner

Billigste konkurrent - Chili Mobil 15 GB: 5 x 15 GB Chili Mobil: 15 GB (349 kr) + 15 GB (349 kr) 15 GB (349 kr) + 15 GB (349 kr) + 15 GB (349 kr) Totalt 1745 kroner (300 kroner dyrere enn Telia)

Vi sjekker også med Happybytes, som har et litt annerledes abonnement. De gir deg én GB data hver dag, og dermed totalt 30 GB i løpet av måneden. Dette fordrer at du har ganske jevnt forbruk gjennom hele måneden:

HappyBytes - En om dagen: 5 x 30 GB Happybytes: 30 GB (298kr) + 30 GB (298 kr) 30 GB (298 kr) + 30 GB (298 kr) + 30 GB (298 kr) Totalt 1490 kroner (45 kroner dyrere enn Telia, men dobbelt så mye data)

OneCall har også et familieabonnement, men de skiller seg ut igjen fra Telia ved å tilby én felles pot med data som hele familien kan dra nytte av. Der koster for eksempel deres største pot på 60 GB (12,5 GB per bruker i en familie på 5) 1190 kroner totalt.

Med andre ord, Telias nye abonnement kan være billigere i visse tilfeller, forutsatt en viss type bruk og abonnement. Uansett bør du ta frem kalkulatoren og regne litt, og se om felles faktura veier opp for potensielt lavere priser hos konkurrentene.

Sjekk vår mobilabonnement-kalkulator for oppdaterte priser.