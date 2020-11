Nå bekreftes høstens tredje Apple-lansering

Kommer det helt nye MacBooker den 10. november?

Finn Jarle Kvalheim 2 Nov 2020 18:37

Så langt i høst har Apple vært på en real lanseringsraptus. Hele fire iPhoner, to Apple Watcher og et par nye iPader har selskapet rukket å lansere. Men lanseringsraset var ikke over. Nå har Apple børstet støv av det berømmelige Steve Jobs-sitatet; «One More Thing».

Og denne enda en tingen skal lanseres den 10. november ifølge invitasjonene som er sendt ut. Lanseringen skjer klokken 10 om formiddagen, California-tid. Altså klokken 19 om kvelden her hjemme.

Setningen har blitt brukt mange ganger gjennom Apples historie , og mange av selskapets mer legendariske produkter har blitt lansert ved hjelp av den. Denne gangen spekulerer nettet i om det er nye Macer som er på vei - og ikke hvilke som helst Macer heller.

Stor omveltning for Mac

Apple har allerede avslørt at de skal lage Macer med sine egne prosessorer i stedet for Intels Core-brikker. Men de har så langt ikke sagt akkurat når de nye datamaskinene kommer. Ryktene vil ha det til at novemberlanseringen skal handle om nettopp disse maskinene.

Nyheten er større enn den kanskje høres ut som ved første ørekast. I praksis er det snakk om en drastisk omveltning i Mac-universet, som frem til nå har kjørt prosessorer som tilsvarer de som driver de fleste Windows-datamaskinene. Intel og AMD har gjennom de siste to-tre tiårene vært de største leverandørene av slike prosessorer.

Sist gang Apple gjorde en like stor endring i datamaskinutvalget sitt var da de byttet fra Motorolas PowerPC-prosessorer til Intel-prosessorer i 2006.

Kan gi kjempelang batteritid

Siden den tid har såkalte ARM-baserte prosessorer - de du finner i mobilen og nettbrettet ditt - blitt betydelig kraftigere, og i tillegg krever de typisk både mindre strøm og mindre kjøling. Men de kan ikke uten videre kjøre den samme programvaren som en Intel- eller AMD-prosessorer.

Like fullt er gevinsten i batteritid og til dels lavere temperaturer så stor at stadig flere dingseprodusenter velger å prøve seg på fullverdige datamaskiner basert på brikkene. Samsung har for eksempel sluppet en Windows-PC med 25 timers batteritid .

MacOS og iOS har kommet nærmere hverandre

Apples egne varianter av ARM-prosessorer, kjent under navn som A12 og A14, ofte med etternavn som X, Z og Bionic, har økt voldsomt i ytelse de senere årene, og en kraftig iPad Pro kan rivalisere noen av de aller råeste PC-ene i ren ytelse.

I samme slengen har Apple brukt ressurser på å sørge for at iOS-appene som kjører på mobilbrikkene fra før kan kjøre under deres MacOS-operativsystem. I praksis har de to plattformene nærmet seg hverandre gjennom lang tid.

Og den 10. november ser det altså ut til at vi kan få vite akkurat hvordan Mac-fremtiden ser ut.