Allerede i forkant av dagens «Singles Day» ble det varslet av priseksperter at dette neppe blir dagen for de beste tilbudene . For selv om Singles Day er en enorm tilbudsdag i mange asiatiske land, har Norge tradisjonelt sett hatt bedre tilbud på Black Friday og det som i senere år har blitt til Black Week.

Likevel har vi tatt en titt på nettbutikkenes Singles Day-tilbud, og jaktet etter gode tilbud. Men lave priser er ikke alt, for produktet som er på tilbud bør jo være bra også. Vi har god erfaring fra testene våre her på Tek.no, så vi har plukket ut en håndfull produkter nedenfor som vi både synes er gode, og som har falt i pris i dag.

Obs: Prisjakt som vi lenker til for priser har hatt problemer de siste dagene, og ikke alle priser er oppdaterte. Dobbelsjekk derfor at prisen stemmer overens med den vi har skrevet som «Pris nå».

Ring Video Doorbell 3 – Smart ringeklokke til rekordlav pris

Pris ved lansering: 1990 kroner

Normalpris: 1990 kroner

Pris nå: 1299 kroner

En ulempe med mange smarte ringeklokker er at de må kobles til strøm, noe bare de færreste har opplegg for i norske hjem. Ring Video Doorbell 3 bruker i stedet et utbyttbart batteri, og skal holde i månedsvis før du trenger å lade opp.

Det gjør at den er litt stor, men det veier den opp for med solid videokvalitet og en veldig oversiktlig og god app.

Den fungerer helt fint uten noe abonnement, selv om Ring gjerne vil at du skal abonnere på deres Plus-abonnement. Abonnementet lagrer videoopptakene fra kameraet slik at du kan se på det i ettertid, men den fungerer helt fint som en smart ringeklokke uten at du betaler noe mer i ettertid.

Kommer det for eksempel en bud på døren for å levere en pakke mens du er ute på tur, kan du prate med dem fra mobilen, og be dem sette igjen pakken. Du kan også koble den opp til resten av smarthjemmet ditt, for bedre overvåkning av huset.

iPhone 11 Pro Max 64 GB - Rekordlav pris på fjorårets beste iPhone

Pris ved lansering: 12.990 kroner

Normalpris: 11.890 kroner

Pris nå: 9.990 kroner

iPhoner er det aldri gode tilbud fra. Bortsett fra når det er det. Og i dag er en sånn dag. iPhone 11 Pro Max er fjorårets heftigste iPhone, og fortsatt blant de aller beste telefonene du kan kjøpe.

Den har diger 6,5-tommers skjerm, et tilsvarende stort batteri som varer og varer - i alle fall relativt til andre iPhoner. Og du får et supert kamera som ikke er så veldig langt unna å være jevngodt med de vanlige iPhone 12-modellene i mange sammenhenger. Det er litt bedre linser og programvare for dårlig lys i årets iPhoner, men det er en helt kompetent nattmodus også i fjorårets versjon. Den har trådløs lading, et enormt økosystem og er vanntett.

Og frem til i dag begynte den på nesten 12.000 kroner. Nå kan du kjøpe inngangsmodellen for under ti laken hos Power. Dette er riktig nok en utgående modell, men med så fersk maskinvare at den er raskere enn de fleste PC-er og fortsatt har fire-fem år igjen med oppdateringer. Det viktigste du bør finne ut før du kjøper en er om det er nok med 64 gigabyte lagringsplass. Hvis du er en som bruker skyen til det meste, og lagrer lite lokalt - er dette mobilen for deg. Hvis du filmer, offliner Netflix og spiller de heftigste spillene kan fort 64 gigabyte bli litt lite.

Når du gjør den vurderingen bør du være klar over at årets vanlige iPhone 12 med 128 gigabyte lagring, og forbedret skjerm og kamera bare koster 600 kroner mer, og for mange kan være en vel så god løsning. Om enn med mindre skjerm og uten zoom-kameraet fra fjorårets Pro.

OBS: Legg merke til at vi ga karakter til 512 GB-versjonen, menes det er modellen med 64 GB lagring som er på tilbud hos Power i dag.

9 Imponerende Apple iPhone 11 Pro Max 512GB

Markedets beste mobilskjerm?

Beste mobilhøyttalerne i noen telefon

Vanvittig høy ytelse

For det meste flott og solid design

FaceID har blitt enda bedre

Tilgjengelig med masse lagring

Som alltid: Apples store og gode økosystem

Hurtiglader følger med

U1-brikke gir forbedret AirDrop og mer i fremtiden Ting å tenke på Proprietær Lightning-kabel er irriterende

3D Touch er borte

Ekstremt prisnivå

At jeg er nødt til å nevne at hurtigladeren følger med

8.5 Meget bra Ring Video Doorbell 3

Fungerer med både batteri og strøm

Oversiktig og funksjonsrik app

Grei nok videokvalitet

Responsiv og rask tilkobling

Fungerer godt både alene og med minihøyttaleren Chime Ting å tenke på Litt stor

Noen konkurrenter har bedre oppgitt videooppløsning

Fungerer bare med visse smarthjemssystemer

Ingen advarsel hvis batteriet blir tatt ut

Noen funksjoner krever abonnement

Bare engelsk språk på appen

Galaxy Z Flip – En brettemobil vi faktisk liker

Pris ved lansering: 18.000 kroner

Normalpris: 9.990 kroner

Pris nå: 9.490 kroner

De fleste brettbare mobiler prøver å besvare spørsmålet "enn om du kunne hatt et nettbrett i lomma?". Galaxy Z Flip besvarer et annet spørsmål; enn om den digre mobilen din kunne tatt opp halvparten så mye plass?

Vi snakker om det som i praksis er andre generasjon brettemobiler fra Samsung, og langt mer aktuelt både spørsmål og pris for folk flest. I dag har den første brettemobilen med glass i skjermen bikket under 9.500 kroner for første gang – og det betyr at fremtiden kommer fort på dette holdet.

Glasset i skjermen er viktig fordi det gir en slett og stabil skjerm som ikke får fartsdumper når du bruker den – bortsett fra på midten, der selve fleksingen skjer. Galaxy Z Flip er en rask telefon med et ålreit kamera. Den har videreutviklede hengsler som tåler skitt og lort i tannhjulene langt bedre enn den originale Galaxy Fold. Hvis du vil ta et selvutløst bilde av deg og din nærmeste kohort kan du folde den halvveis ut og sette den på et bord, mens du løper bort til familien og dine tettest utvalgte venner og utbryter "ooost". Hva er egentlig en Galaxy Z Fold? Kort fortalt er det en Galaxy S10 som lar seg knekke på midten, og en overraskende god fremtidsmobil som endelig forklarer hva bretteskjermene skal være godt for. Det den ikke er er vanntett, og den mikroskopiske ytterskjermen betyr at den må åpnes for de fleste formål. Om du er meget tung mobilbruker kan batteritiden også bli litt smal.

8 Meget bra Samsung Galaxy Z Flip SM-F700

Innebygget fotostativ er kjempepraktisk

Flott skjerm

Bøyelig glasskjerm er et stort teknisk fremskritt

Vesentlig bedre nattmodus enn tidligere

Virker langt mer solid enn tidligere bøyemobiler

Vis hva du tar bilde av på ytterskjermen

Spol, se varslinger og tid på ytterskjermen

Rask og god

Mye lagringsplass Ting å tenke på Ekstremt lett å sette riper i skjermen

Ikke utvidbar lagringsplass

Kamerakvalitet ikke helt på høyde med de beste

Tåler ikke vann

Noe usikker fysisk toleranse for støv og sand

Ikke hodetelefonkontakt

Sony WH-1000XM3 – Ekstrem støydemping

Pris ved lansering: 3.690 kroner

Normalpris: 2.890 kroner

Pris nå: 1.990 kroner

Kort fortalt: Sony WH-1000XM3 er hodetelefoner som er bedre enn de fleste, og knapt mulig å skille far de beste, hodetelefoner til mellom 3.000 og 4.000 kroner. Nå kan de kjøpes for så vidt under 2.000 kroner.

Med en startpris for to år siden på rundt 3.500 kroner har de vært vesentlig dyrere før, uten at konkurrerende produkter har beveget seg så veldig langt – det har handlet mye om museskritt og enkelte tekniske endringer for hodetelefoner de siste par årene.

For Sonys del er det viktigste du går glipp av i de nå dobbelt så dyre XM4-modellene muligheten til å koble til flere dingser på en gang. Hvis det er greit å være koblet til én ting om gangen får du hodetelefoner som det vil koste deg svært mye å overgå lydkvaliteten og støydempingen fra i en annen modell. En finfin app hører til, og i likhet med de konkurrerende hodetelefonene fra Bose oppdateres disse ofte.

De er behagelige å ha på – også over veldig lang tid, og de har både lang batteritid og hurtiglading via USB-C. Men Sony har tradisjon på å hoppe litt i pris på de store tilbudsdagene – så det store spørsmålet er; kan de bli enda billigere på Black Friday? Vi tviler. Uansett går de neppe under 1.500 kroner. Hvis du er opptatt av å ha siste skrik kan det være mer interessant å følge de dyrere oppfølgerne, XM4 om drygt et par uker. Men de skal neppe under 3.000 kroner, hvis det ferske headsettet settes ned i det hele tatt.

Dagens tilbud er så godt at vi hadde handlet nå.

9 Imponerende Sony WH-1000XM3

Behagelige puter og hodebøyle

Svært engasjerende spillestil

Lang batteritid, hurtiglading over USB-C

Forseggjort bæreveske Ting å tenke på Berøringsfølsomme kontroller kan irritere

Litt bassig lyd uten bruk av equalizer

Kan ikke kobles til to kilder samtidig

Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Bose NCH 700 – Boses comeback-hodetelefoner

Pris ved lansering: 3.690 kroner

Normalpris: 3.190–3.690 kroner

Pris nå: 2.989 kroner

Det er en ålreit dag for deg som trenger gode støydempende hodetelefoner.

Butikkene har knalltilbud på noen av Sonys beste hodetelefoner, og historisk god pris på toppmodellene fra Bose. Vel, historisk så vidt det er – de er 1 krone billigere enn tilbudene Elkjøp pleier å ha på disse. Varianten fra Bose heter NCH 700, og erstattet i fjor sommer Quiet Comfort-hodetelefonene. Designen har blitt mer "fritid" og mindre "kjedelig, men praktisk reiseverktøy", og den føles kanskje litt mindre solid i hånden, selv om den neppe er det i praksis.

Både lyd og støydemping har blitt bedre sammenlignet med QC35 II, som var toppmodellene før disse. De har en svært behagelig og fyldig lyd som burde appellere til folk flest, og en tilsvarende god støydemping som tar vekk det meste av støy i omgivelsene dine og etterlater deg og musikken i en boble. Touch er ofte et tveegget sverd, og mange hodetelefoner er knotete å betjene med fingersveip på utsiden – akkurat disse er blant de aller beste på den fronten, og et sveip oppover på øreklokken blir umiddelbart til høyere volum. Strengt tatt er dagens pris bare et par hundrelapper rimeligere enn Bosene har vært de siste par ukene, og de har kostet det samme tre ganger tidligere – i mars, april og juni.

Det sagt; det er fortsatt 700 kroner ned fra normalpris og et veldig godt sett hodetelefoner for pengene. Hvis du trenger å fornye Bosene dine kan dette være dagen å gjøre det på. Men som prishistorikken viser; dette tilbudet kommer nok igjen. Kanskje allerede – og kanskje enda bedre – på Black Friday i slutten av november?

9 Imponerende Bose Noise Cancelling Headphones 700

Ekstremt behagelige å ha på

Mye bedre lyd enn forgjengeren

Lang batteritid

Kan kobles til to enheter samtidig

Gode touch-kontroller Ting å tenke på Ikke sammenleggbare

Føles ikke like solide som forgjengeren

Flyadapter følger ikke lenger med

Wilfa Uniform – Den ultimate kaffekvernen

Pris ved lansering: 3.495 kroner

Normalpris: 3.490 kroner

Pris nå: 2.799 kroner

Testen vår av elektriske kaffekverner avslørte at Wilfas toppmodell er helt sjef. Den kvernet med stor autoritet og var den kvernen som leverte best og jevnest resultat etter at vi har analysert både filter- og espresso-malingen dens.

Kvernen har en innebygget vekt som er presis ned til 0,1 gram, noe som er viktig om du skal lage konsistente brygg.

Alt du putter inn i den kvernes når du trykker på på-knappen, og den slår seg automatisk av når den merker at alle bønnene er malt. Du vil garantert sette pris på det lave støynivået, som var lavest i vår test.

Uniform er unikt konstruert, med upåklagelig byggekvalitet i sort anodisert aluminium, stål og en vekt med forsterket glass.

Når den leverer så konsistent gode kverneresultater, kan brukes til alle bryggemetoder og er best i klassen på de fleste andre områder, var det umulig å ikke kåre Wilfa Uniform til «best i test».

Om du ikke vil bruke så mye penger på en kaffekvern er Wilfas CGWS-130B et godt alternativ som kverner tilnærmet like godt for filterkaffe.

9 Imponerende Wilfa WSFBS-100B

Lavt støynivå

Solid byggekvalitet

Auto-av-funksjon

Antistatisk frontmontert skuff

Presis kaffevekt er integrert

Hjelpsom app

Stilig utseende

I en egen liga på espressomaling

Lett å bruke, kun én knapp Ting å tenke på Dyrest i testen

Ingen kabeloppbevaring

Bruker litt tid på å slå seg av etter at siste bønne er malt

Ikke designet for å oppbevare kaffe i mellom kvernerunder

Uklar blåtann-funksjonalitet

Huawei MateBook 13 – Med en helt rå skjerm

Pris ved lansering: 13.000 kroner

Normalpris: 13.000 kroner

Pris nå: 8500 kroner

Huaweis MateBook 13 er både et selvsagt og et ikke like selvsagt valg. På én side er den «sååå» kompakt og god å bruke. Den er rålekker, solid bygget og kommer langt da den har en av de beste skjermene vi vet om – med panel i det spesielle 3:2-formatet.

På den andre siden skårer den ikke like høyt på noen av de egenskapene enkelte forventer av en bærbar, men det koker jo også ned til bruksmønsteret.

Datamaskinen har nemlig litt svak batteritid – seks, syv timer i praksis, og er litt begrenset med sine to USB-C tilkoblingsporter.

Men tastaturet og pekeplaten er helt herlige å bruke, og med den integrerte fingersensoren logger du sikkert på maskinen i det samme du slår den på. I tillegg kan du lett bruke mobilapper på maskinen eller utveksle filer med mobilen om du har en Huawei-telefon med NFC.

Det er også en stillegående modell, som ikke har viftestøy med mindre du fyrer opp spill, som maskinen også takler greit.

Vi ga MateBooken vi opprinnelig testet karakteren åtte av ti, men da fikk den blant annet trekk for litt lite minne. Utgaven som nå er på tilbud har dobbelt så mye RAM (16 GB) og en raskere prosessor.