Happybytes senker prisene igjen

1 GB om dagen til samme pris som 1 GB i måneden hos Telenor.

Happybytes senker prisen på sitt 1 om dagen-abonnement. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 7 Juni 2021 08:32

Happybytes senker prisen på sitt «1 om dagen»-abonnement fra 298 til 248 kroner, og endrer samtidig navnet til «Mye Data».

Navneendringen er en klar henvisning til at nettopp dette abonnementet har vunnet kategorien «Mye Data» i flere mobilabonnementskåringer, blant annet hos oss.

Til sammenlikning får du for samme pris 1 GB i måneden hos Telenor og 3 GB i måneden hos Telia (selv om vi selvfølgelig er klare over at mange har andre priser enn det som er oppgitt i prislistene hos disse).

For under 250 kroner får du ellers dette hos de ulike operatørene:

null Abonnement Pris Happybytes Mye Data (1 GB om dagen) 248,- Chilimobil 7 GB 249,- Release 5 GB 219,- Scoopr 5 GB 249,- Sky Mobil 5 GB 249,- Vipps 5 GB 249,- Ice 4 GB 249,- Saga Mobil 3 GB 229,- Onecall 3 GB 239,- GE Mobil 3 GB 249,- Telia 3 GB 249,- Norgesenergi Mobil 2 GB 219,- (4 GB for 249,- m/strøm) Telenor 1 GB 249,-

1 GB om dagen tilsvarer selvfølgelig ikke nødvendigvis 30 GB i måneden, men vi tar likevel med en tabell som viser hva du må betale for minst 30 GB hos de ulike.

null Abonnement Pris Happybytes Mye Data (1 GB om dagen) 248,- Release 30 GB 349,- Chilimobil Fri Data (100 GB) 398,- Sky Mobil 30 GB 429,- Scoopr 30 GB 439,- GE Mobil 30 GB 449,- Ice 30 GB 449,- Talkmore Ubegrenset 10 Mbit/sek (100 GB) 499,- Vipps 40 GB 499,- Saga Mobil 30 GB 499,- Norgesenergi Mobil 40 GB 529,- (469,- m/strøm) Telia X (100 GB) 549,- Telenor Next 10 Mbit/sek (100 GB) 549,-

Happybytes frister for øvrig også med rimelig påfyll om du skulle gå tom for data enkelte dager. Én ekstra gigabyte koster 19 kroner, som er en femtedel av hva enkelte andre operatører krever for påfyll av data.

Haken er naturligvis at den ekstra dataen hos Happybytes kun gjelder samme dag, mot ut måneden hos de øvrige - noen også med såkalt «rollover» på datapakker, slik at de fortsetter over i neste måned om du ikke bruker opp alt.

Happybytes har for alvor meldt seg på i kampen om norske mobilkunder i det siste. Før helgen lanserte de et «fri data»-abonnement til bare 398 kroner i måneden , som også fikk konkurrenten Chilimobil til å senke prisen på sitt tilsvarende til det samme. Happybytes tilbyr imidlertid noen ekstra gigabyte før hastigheten senkes - 108 GB, mot 100 GB hos Chilimobil.

Av konkurrentene tar Talkmore 499 kroner for sitt billigste «ubegrenset»-abonnement, Telia tar 549 kroner og Telenor fra 549 kroner - riktignok med mulighet for familierabatt .

Usikker på hva som er det beste mobilabonnementet for deg? Sjekk vår tjeneste Beste mobilabonnement .