Skal gjøre det lettere å fjerne info om deg selv på nettet

Illustrasjonsbilde

Google skal innføre et verktøy kalt «Resultater om deg», for å gjøre det enklere for enkeltindivider å fjerne sensitiv informasjon.

Det er egentlig ikke nytt at man kan fjerne sensitiv informasjon slik som adresse, e-postadresse eller telefonnummer – i tillegg til annen type skadelig informasjon. Derimot var det eksisterende systemet mindre tilgjengelig for folk å bruke.

Den «gamle» måten å gjøre det på fordret at du gikk til Googles støtteside hvis du fant søkeresultater som var koblet til sensitiv informasjon om deg. Derfra måtte du fylle ut et skjema med nettadressen du ønsket å få fjernet fra søkeresultatene.

Med den nye funksjonen skal du derimot kunne sende en forespørsel direkte fra søkesiden. Altså, ingen omvei rundt en støtteside og medfølgende skjemautfylling. Istedenfor skal du kunne trykke på knappen med tre prikker, som trekker ned tilgangen til panelet «Om dette resultatet». Her skal du kunne finne et «Fjern resultat», hvor du kan sende en forespørsel om fjerning.

Verktøyet skal allerede ha blitt tilgjengelig for noen brukere, opplyser 9to5Google i en rapport.

Informasjonen forsvinner ikke - men blir «usynlig» i søk

Ved å trykke på profilbildet ditt i Google-appen, skal du også kunne få opp en «Resultater om deg»-skjerm. Her kan du se status på egne forespørsler om informasjonsfjerning.

Ifølge 9to5Google, gjengitt av The Verge, skal du også kunne starte nye forespørsler om fjerning herfra. Herav inkludert utdatert eller ulovlig informasjon.

Google bemerker likevel at prosessen kun fjerner nettsidene fra søkeresultatene. Det er ikke dermed sagt at noen ikke kan finne informasjonen hvis de går direkte til nettsiden med informasjonen.