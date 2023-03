The Last of Us får pisk på PC

Kamera Sony / Naughty Dog

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Med stor spenning ble den ti år gamle PlayStation-hiten The Last of Us (Part I) sluppet på PC i går, tirsdag 28. mars. Spillserien har vært enormt populær blant PlayStation-eiere, og har ifølge Wikipedia solgt i mer enn 37 millioner kopier.

Interessen har ikke blitt noe mindre etter HBOs seriesuksess med samme navn som gikk på lufta tidligere i år.

Uheldigvis ser det ut til at PC-spillere bør vente enda lenger med å kaste seg ut i handlingen. Lanseringen av PC-versjonen har nemlig vært alt annet enn problemfri.

To tredjedeler gir «tommel ned»

Kamera Sony / Naughty Dog

Av brukeranmeldelser på Steams plattform har det allerede kommet nesten ti tusen tilbakemeldinger. Rundt to tredjedeler er negative.

Det rapporteres i hovedsak om dårlig ytelse og gjentagende krasjer.

Mistanken går naturlig nok mot spillstudioet Iron Galaxy som har gjort jobben med å portere spillet – som vil si å «oversette» det fra PlayStation-plattformen til noe som kan spilles på en vanlig PC med Windows.

Naughty Dog, som står bak originalen, har på sin side fått hendene fulle med å undersøke hva som er problemet.

De har også fått på plass en side som lister kjente problemer, men enn så lenge er det ingen andre løsninger enn å vente på en fiks eller to. Og det kan selvfølgelig ta en stund, avhengig av akkurat hvor problemet ligger.

Nettstedet The Verge melder for øvrig om at spilltestere ikke mottok koder til spillet før lansering, noe som er relativt uvanlig. Det er derfor langt fra utenkelig at utviklerne var klar over noen av problemene før lanseringen.

Men for de fleste av oss som allerede har ventet i ti år, vil det selvfølgelig ikke være noe stress å drøye noen dager eller uker til. Samtidig er vi også gamle nok til å vite at det ikke er noe poeng i å kjøpe PC-spill på lanseringsdagen – det er gjerne å be om trøbbel.