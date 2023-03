Nå selges det mer vinyl enn CD i USA

Det har ikke skjedd siden 1987.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Den store bransjeforeningen for USAs plateindustri RIAA (Recording Industry Association of America) har nylig sluppet sin rapport for 2022. Der kan vi lese at salget av vinylplater har gått forbi salget av CD-er – med 41 millioner mot 33 millioner eksemplarer.

Sist LP solgte mer enn CD der borte var visstnok i det herrens år 1987.

Men 2022 var slett ikke det første året det var mer penger i vinyl – det har vært tilfelle i årevis. Av forskjellige årsaker som går fra «jeg liker coveret» til «lyden er varmere» er mange villige til å bla opp langt mer for en LP-plate enn en CD, spesielt om den har en morsom farge på vinylen.

Kamera RIAA

Dette har ført til at det en god stund har vært bedre butikk å melke vinylsamlerne enn å nødvendigvis by på den beste lydkvaliteten. Resultatet er uansett at inntektene fra vinyl i 2022 økte for det 16. året på rad, og det med hele 17 prosent fra året før.

Når det gjelder fysiske salg – som i hovedsak er LP og CD – er det ingen tvil om at det nettopp er vinyl som er gullgåsen, da formatet står for 71 prosent av inntjeningen i denne kategorien.

Det hjalp selvsagt ikke at CD hadde et elendig 2022 med et inntektsfall på 18 prosent.

Strømming absolutt størst

Forståsegpåere liker å krangle om hva som er best av CD og vinyl, og som med musikk og lyd generelt finnes det ingen fasit, selvfølgelig med unntak av RIAAs statistikker. Og de forteller at strømmetjenester er langt bedre enn alt annet.

Kamera RIAA

I både omfang og penger er musikkstrømming i forskjellige former kongen på seddelhaugen. Ifølge RIAAs tall står slik strømming for hele 84 prosent av industriens inntjening, opp fra 83 prosent året før. Av totale inntekter er det snakk om rundt 13,3 milliarder dollar.

Kamera RIAA

Fysiske enheter – herunder LP, CD, MC og hva enn annet – står for kun 11 prosent totalt sett, eller 1,73 milliarder dollar om du vil.

Vi kan også nevne at betalingsviljen for digitale nedlastinger sank med 20 prosent i 2022.

Likevel endte pengestrømmen på 15,9 milliarder dollar totalt, som skal bety vekst for det syvende året på rad.

