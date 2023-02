Nå oppgraderer vi samletestene våre med et nytt tabellformat

Gi oss tilbakemelding!

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Det meste av tiden til Tek.no-redaksjonen går til å teste ting, og mange av testene vi lager er såkalte samletester. Altså store sammenligningstester hvor vi tar inn en rekke produkter i en kategori, tester dem grundig og finner den vi synes er den aller beste.

I alle tester setter vi ulike kriterier som vi vurderer etter. Disse pleier vi å oppsummere i en enorm fargekodet tabell, for å gjøre det enklere for alle å se hva vi har vurdert, og hvordan hvert enkelt produkt har skåret på de ulike parameterne.

Nå gir vi denne vurderingstabellen en skikkelig overhaling!

Det er spesielt på mobil hvor du vil merke forskjellene, for her har vi jobbet lenge for å forsøke å gjøre disse enorme tabellene enklere å fordøye.

All data ligger der fortsatt, men presentert på en annen måte.

Dette har blitt nytt på mobil:

Ny kompakt sortering

Vi viser sluttkarakteren på alle produktene

Alle delkarakterer blir samlet i én rad med fargede prikker

Du kan trykke på hvert produkt for å lese mer

Du får et raskere overblikk over alle produktens styrker/svakheter

Dette har blitt nytt på desktop:

Åpne fullskjerm Bilde #1 Bilde #2

Tydeligere farger på hver celle

Vi viser sluttkarakteren på alle produktene

Celler blir automatisk forminsket for å gjøre det lettere å sammenligne bare de produktene du er interessert i

Du kan trykke på hvert produkt for å lese mer

Du får et raskere overblikk over alle produktens styrker/svakheter

Vi vil at tabellene skal være forståelige, pene og ikke minst nyttige når du leser testen vår. Har vi klart det?

Vi vil veldig gjerne høre fra deg og hva du synes!

Kommentarfeltet nedenfor er greit, men det er enda bedre hvis du kan bruke et par minutter på vår lille spørreundersøkelse her. Det gjør det lettere for oss å kategorisere alle svarene og gjøre tabellene enda bedre.