Kan bli slåsskamp mellom Musk og Zuckerberg

Hva er det verdens rikeste driver med nå, da?

Meta-sjef Mark Zuckerberg (til venstre) og Tesla-sjef Mark Zuckerberg ypper til kamp på henholdsvis Instagram og Twitter. Kamera Manu Fernandez/Stephan Savoia / AP Photo

Finn Jarle Kvalheim 22. juni 2023, 18:41 Lagre Lagre artikkel

I det som er en mildt uvanlig utvikling i Silicon Valley har to av områdets mest fremtredende pengesamlende nerder utfordret hverandre til duell. Det melder The Verge.

Elon Musk, rakettmann, elbilentusiast og Twitter-eier, har i en tweet utfordret sitt motstykke i Meta og Facebook, Mark Zuckerberg, til en «cage fight» - en type kamp som hører inn under såkalte Mixed Martial Arts, eller blandede kampsporter, om du vil.

Zuck har på sin side svart i en story på Meta-eide Instagram, der han bare skriver «Send meg adressen» over en skjermdump av Twitter-meldingen.

Blir det Las Vegas?

Etter hvert har Musk svart også på denne henvendelsen, med beskjed om at kampen finner sted i Octagon, en kjent kampsportarena i Las Vegas. Datoen er ikke kjent, ei heller om Elon vil komme bærende på en vask når han entrer arenaen.

Men Musk har åpenbart planen klar for hva som skal skje, for i en nyligere melding på egen tjeneste har han varslet hvordan han ser for seg å vinne kampen:

– Jeg har en fantastisk manøver jeg kaller «Hvalrossen», der jeg bare legger meg oppå motstanderen og gjør ingenting.

Kan det være bilmilliardæren på sitt mest relaterbare så langt? Uansett - her er tweeten:

Mindre gal Twitter?

Oppstusset skal komme etter at Musk gjentatte ganger har postet i retning av Mark Zuckerberg på Twitter, mens det i Meta har vært sagt at de tror brukerne av tjenestene ønsker seg en versjon av Twitter som drives mindre sprøtt («more sanely run»).

Zuckerberg selv skal i en podcast med Lex Fridman ha sagt at han alltid har ment at Twitter burde ha én milliard brukere.

Elon Musk kanskje mest kjente opptreden i en podcast kom da han røyket hasj med Joe Rogan for noen år tilbake.

Bråkete teknologifolk

I en verden der teknobransjen, influensere og sosiale medier går litt over i hverandre er ikke bråkete buldrebasser et helt ukjent fenomen.

Eksempelvis er Logan Paul i utgangspunktet en kontroversiell SoMe-personlighet som har tatt skrittet ut i kampsportringen med varierende hell.

Og verden er nok godt og vel innforstått med at heller ikke Musk er av det helt tamme slaget, etter en rekke mer og mindre velplasserte uttalelser om alt fra redningsdykkere til egne selskaper.

Vi antar ballen nå er i Mark Zuckerbergs hjørne av bokseringen, og at datoen for internetts potensielt mest uungåelige hendelse siden rumpen til Kim Kardashian og den blå (eller grå) kjolen kommer ganske snart.

22. juni 2023, 18:41