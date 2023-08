YouTube lanserer anbefalings-fri startside

Men du må skru det på selv.

Videotjenesten YouTube gir nå brukere muligheten til å få en startside fri for videoanbefalinger. Kamera Lucy Nicholson / Reuters

I dag fikk YouTube en endring som gjør det mulig å skru av historikken din i tjenesten. Når dette er gjort, vil du ikke lenger få opp foreslåtte videoer på startsiden, kun et søkefelt og en hurtigmeny til innstillinger på venstresiden.

For å aktivere den «nakne» startsiden, må du slå av YouTube-loggen din, som kan gjøres på denne siden.

Ikke trådd i kraft enda

Da vi forsøkte å gjøre startsiden vår på YouTube fri for anbefalinger, hadde vi foreløpig ikke noe hell. Vi slo av loggføring og slettet vår tidligere historikk, men allikevel ble vi møtt med en startside full av videoer videotjenesten ønsket å anbefale oss. Dette gjaldt både i nettleser og mobil.

Det vi ble mest overrasket over var at selv med loggføring slått av, og søkehistorikken fjernet for godt, ble vi anbefalt videoer som passet det vi tidligere har sett på. Dermed er det antageligvis slik at Google bruker andre data enn den rene Youtube-historikken til å anbefale deg innhold.

I annonseringen av den nye endringen ligger det føringer for at endringen kanskje ikke blir tilgjengelig med det første for alle.

«Vi ruller ut disse endringene sakte, over de neste månedene» skriver Google, som eier YouTube, i sin bloggpost.

Videre forteller selskapet at de lanserer denne endringen for å tydeliggjøre hvilke YouTube-funksjoner som avhenger av loggføring for å tilby videoanbefalinger. I tillegg ønsker de å gjøre det knirkefritt for dem som ønsker å søke seg fram til innhold, fremfor å bruke anbefalingene.

Du skal også kunne skru av og på funksjonen etter som du selv ønsker.

Publisert 9. august 2023, 14:32

