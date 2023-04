700 km rekkevidde og stor plass: Her er ID.7

Den «elektriske Passaten» er offisiell.

ID.7 er Volkswagens nye flaggskip-sedan. Rekkevidden skal være opptil 700 kilometer. Kamera Volkswagen

Stein Jarle Olsen 17. april 2023, 15:20

Vi så den såvidt i Las Vegas i januar, men nå er Volkswagen klare med den ordentlige avdukingen av sin nye «Passat-erstatter» - kalt ID.7.

På en ganske «glitzy» pressekonferanse fra Berlin dro nemlig tyskerne endelig den virtuelle kamuflasjen av det som blir den første sedanen på MEB-plattformen og den nye toppmodellen i ID-serien.

Skjønt, Volkswagen fremhever at ID.7 kommer med en stor bakluke og at sedanformen derfor ikke går veldig ut over størrelsen på bagasjerommet - som måler solide 532 liter.

Volkswagen ID.7. Kamera Volkswagen

77–86 kWh batteri

ID.7 er for øvrig produksjonsmodellen av det som tidligere var kjent som ID. Vizzion-konseptet, som vi først så i 2018.

Bilen måler akkurat under fem meter i lengde, og lanseres først med 77 kWh-batteriet vi kjenner fra de andre ID-modellene.

Kamera Volkswagen

Dette skal gi en rekkevidde på rundt 615 kilometer etter WLTP, ifølge Volkswagen. Etter hvert vil også et større batteri på 86 kilowattimer komme, som skal dra rekkevidden opp til 700 kilometer.

Det er absolutt konkurransedyktig: Mercedes-Benz EQE har for eksempel inntil 645 kilometer etter WLTP fra sitt 90,6 kWh store batteri, mens Nio ET5 har 590 kilometer med 100 kWh (riktignok med firehjulsdrift).

Hyundai Ioniq 6 har «bare» et batteri på 77,6 kilowattimer, men den leverer likevel 614 kilometer rekkevidde i bakhjulsdrevet versjon og med minste felgstørrelse.

Det må selvfølgelig sies at WLTP-testen er relativt «snill», og at vinterrekkevidden gjerne ikke er i nærheten av samme nivå. Det er en grunn til at EU-kommisjonen vurderer å innføre en egen standard for vinterrekkevidde på elbiler fremover.

Kamera Volkswagen

Opptil 200 kW lading

En luftmotstandskoeffisient på lave 0,23 bidrar for ID.7, og Volkswagen fremhever også at de har bedret effektiviteten både i drivlinjen og den termiske styringen.

0,23 er for øvrig et bra tall for såkalt cd-verdi, men det er andre sedaner som gjør det enda bedre. Mercedes-Benz EQS har eksempelvis ultralave 0,20, mens Ioniq 6 har 0,21 - og lavere tall betyr mindre luftmotstand.

77 kWh-batteriet vil kunne lade med inntil 170 kilowatt, mens 86 kWh-pakken drar dette helt opp til 200 kilowatt.

Kamera Volkswagen

Selve elmotoren yter 210 kW/286 hestekrefter, og skal være nyutviklet for ID.7. Bilen lanseres i utgangspunktet kun som bakhjulsdrevet, og skal kunne akselerere fra 0–100 på rundt seks sekunder i raskeste variant. Firehjulsdrevne versjoner skal også være på vei senere.

Innvendig skal det være svært romslig, takket være en akselavstand på rundt tre meter. Glasstaket kan dimmes, headup-display er standard og nye «wellness»-seter med ventilasjon og massasje er tilvalg.

En 15 tommer stor infotainmentskjerm er også standard, men de forhatte haptiske touchknappene i førermiljøet er fortsatt på plass i ID.7 - til tross for at Volkswagen-sjef Thomas Schäfer har sagt at de skal bort.

Kamera Volkswagen

Kommer i høst

Europa-lansering av ID.7 skal skje i høst, men noen startpris er foreløpig ikke klar, opplyser informasjonssjef Lars Joakim Hanssen for Volkswagen hos importør Harald A. Møller.

Direktør for personbil i Volkswagen Thomas Meiner sier imidlertid følgende i importørens pressemelding:

– Og så er det jo en Volkswagen, noe som innebærer at den uansett skal være innen rekkevidde for en bredde av norske bilkjøpere.

Møller indikerer at de håper de første leveransene kan skje rundt årsskiftet. En stasjonsvogn-versjon er også ventet etter hvert.

