Hevder AirPods får hørselstest og temperatursensor

Apples AirPods og AirPods Pro skal ifølge Bloombergs Mark Gurman få nye hørselsfunksjoner - og bytte til USB-C. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Apple jobber med en ny hørselstest til AirPods, ifølge Bloombergs vanligvis velinformerte Mark Gurman.

Hørselstesten vil la øreproppene spille av ulike lyder og avgjøre hvor godt du er i stand til å høre dem. Dette er en funksjon en god del konkurrerende ørepropper allerede har, men hvor formålet er å gi lydavspilling som er bedre tilpasset din hørsel.

I Apples tilfelle skal intensjonen være mer helserettet, med et formål om å gjøre deg i stand til å finne ut om du har problemer med hørselen - ikke helt ulikt hva Apple Watch allerede gjør med EKG-funksjonen og hjertehelse.

Funksjonen kan «sherlocke» eksisterende hørselstest-apper som for eksempel Mimi, påpeker Gurman. Det er noe Apple har hatt for vane å gjøre tidligere - å integrere tredjepartsfunksjoner som i praksis gjør appene deres unødvendige.

AirPods som høreapparat?

I tillegg til selve hørselstestfunksjonen, jobber Apple etter sigende med å utvikle AirPods til å bli et alternativ til høreapparater. Fra tidligere har de funksjoner som Live Listen og Conversation Boost, men de mangler myndighetsgodkjenning som høreapparat.

I USA er høreapparat nå tilgjengelig for kjøp uten resept eller henvisning, og Apple skal ha ansatt ingeniører fra selskaper som driver med høreapparater for å bidra i utviklingen.

Dette er for øvrig også noe vi har sett andre typiske forbrukerteknologiselskaper begi seg inn på i det siste, blant annet Sennheiser.

På CES-messen i januar testet vi deres «briller for ørene» Conversation Clear Plus, og nylig lanserte de også et sett konsertørepropper som skal dempe konsertlyden bedre og gi deg en bedre lydopplevelse enn med vanlige skumpropper eller liknende.

Temperatursensorer

Hørselstesten er sannsynligvis en funksjon som vil kunne lanseres til eksisterende AirPods og AirPods Pro gjennom en programvareoppdatering, men Apple jobber ifølge Gurman også med å legge til temperatursensorer i kommende AirPods.

Ørekanalen anses for å være et mer nøyaktig sted å registrere temperatur enn for eksempel på håndleddet, hvor Apple Watch gjør det samme. Der brukes informasjonen i dag til fruktbarhets- og søvnanalyser, men Gurman sier Apple ønsker å utvide blant annet til å kunne avgjøre om du er forkjølet eller har annen sykdom.

AirPods skal etter sigende bli som et slags termometer i øret. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Gurman melder også at Apple planlegger å bytte AirPods Pro-ladeetuiet fra Lightning til USB-C, i samme vending som de bytter fra Lightning til USB-C på iPhone 15-serien. Fremtidige generasjoner av de andre lydproduktene vil også få USB-C, hevder han.

På WWDC-messen i juni annonserte Apple for øvrig en del andre nye AirPods-funksjoner, blant annet muligheten til å skru av mikrofonen din i samtaler med et knappetrykk og «Adaptive Audio», som skal gjøre AirPods Pro i stand til å automatisk bytte mellom støydemping og omgivelsesmodus ut fra lyden rundt deg.

Disse skal lanseres sammen med iOS 17, som kommer i høst.

Publisert 4. juli 2023, 09:38

