Googles «AirDrop for Windows» er nå offisielt lansert

Nearby Share-appen er nå ute av beta og dermed offisielt lansert for Windows. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Google slapp i mars sin såkalte Nearby Share-funksjon for Windows i betaversjon. Nå lanseres funksjonen offisielt, melder Google på egen blogg.

Nearby Share fungerer i praksis på samme måte for Android- og Windows-enheter som Apples AirDrop gjør innad i sitt økosystem.

Opprinnelig fungerte Nearby Share kun mellom Android-enheter, men nå er det altså også mulig å dele filer mellom Android- og Windows-enheter.

50 millioner filer

Så langt har Nearby Share-appen til Windows blitt lastet ned av mer enn 1,7 millioner mennesker, ifølge Google - og over 50 millioner filer har blitt delt. Fotoer og videoer er de mest populære filtypene som deles, opplyser Google.

Siden beta-lanseringen i mai skal funksjonen ha blitt mer stabil og fått økt hastigheten. Med den offisielle lanseringen slipper Google også noen nye forbedringer til Nearby Share.

Først og fremst er det kommer til et tidsestimat for filoverføringer, slik at du kan få et inntrykk av hvor lang tid en overføring vil ta. I tillegg er det også dukket opp en forhåndsvisning av bilder når du vil starte en overføring, slik at du lettere kan se at du deler riktig fil.

Nærdeling, heter funksjonen på norsk. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Minst Windows 10

I likhet med AirDrop bruker Nearby Share en kombinasjon av wifi og bluetooth. Du kan sende filer både om appen er åpen eller bare kjører i bakgrunnen.

Vanligvis vil mottakeren måtte akseptere overføringen på enheten sin, men hvis begge enheter er innlogget på samme Google-konto vil overføringen kunne gå helt automatisk - uten manuell godkjenning, og også om mobilen er i hvilemodus med skjermen avskrudd.

For Windows kreves Windows 10 eller nyere, mens Android-enheter med Android 6 eller nyere allerede har Nearby Share installert. Google opplyser at de jobber med partnere for at PC-er i fremtiden skal komme med Nearby Share-appen forhåndsinstallert.

Publisert 20. juli 2023, 10:14