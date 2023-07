Spotify setter opp prisene

Spotifys norske priser øker med mellom fire og tjue kroner i måneden, avhengig av abonnement. Kamera DADO RUVIC / Reuters / NTB

Spotify setter opp prisene fra og med i dag, melder selskapet i en pressemelding.

Prisene endres i de fleste markeder globalt.

I Norge er økningene som følger:

Premium Invididual: 129 kroner (opp fra 119 kroner)

Premium Duo: 169 kroner (opp fra 149 kroner)

Premium Family: 199 kroner (opp fra 189 kroner)

Premium Student: 69 kroner (opp fra 65 kroner)

Endringene gjøres for at Spotify kan «fortsette å innovere», heter det i pressemeldingen.

– Disse oppdateringene vil hjelpe oss med å fortsette å levere verdi til fans og artister på plattformen vår.

En måneds amnesti

Eksisterende abonnenter vil få én måneds «utsettelse» på den nye prisen, opplyser Spotify på egne nettsider.

Det samme gjelder om du har et prøveabonnement i dag - da vil du få den «gamle» prisen i en måned etter at prøveabonnementet er ferdig, før du vil måtte betale den nye prisen. Gavekort på Premium-abonnement vil fortsatt kunne løses inn, presiserer de.

Abonnenter vil bli varslet på epost om hva endringen betyr for deres konto, opplyser Spotify.

Dyrere enn Apple Music

Med prisendringen blir Spotify igjen dyrere enn Apple Music, som tar 119 kroner for individuelt abonnement, 189 kroner for en familie og 65 kroner for studenter.

Tidal tar på sin side henholdsvis 119 kroner og 189 kroner for invididuelt og familieabonnement, men de har også et alternativ med enda høyere lydkvalitet for 199 kroner i måneden.

Både Apple Music og Tidal tilbyr imidlertid tapsfri lyd i sine standardabonnementer, noe Spotify som kjent foreløpig ikke gjør - tross at de varslet at tjenesten Spotify HiFi var på vei allerede i 2021.

Spotify har drøyt 200 millioner betalende abonnenter.

Oppdatert 24. juli 2023, 14:49

