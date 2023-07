Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Galaxy Unpacked: Samsung lanserte Flip 5 og Fold 5

Et nytt år med moderate oppgraderinger for Samsungs brettetelefoner.

Samsungs brettetelefoner er kommet til femte generasjon, med Fold 5 og Flip 5. Nyheten er ikke akkurat av det revolusjonerende slaget, men Flip 5 har fått en betydelig større ytterskjerm enn før. Kamera Samsung

Det har begynt å bli en vane at «alt» Samsung skal lansere lekkes på forhånd, og så også denne gangen. Selv i Norge var Telia ute med reklamer for de nye telefonene Galaxy Flip 5 og Fold 5 mange timer før Samsungs offisielle «Unpacked»-lansering onsdag.

Fra scenen i Sør-Korea viste selskapet både Flip 5 og Fold 5, i tillegg til den nye Galaxy Tab S9-serien og Galaxy Watch 6 - akkurat som lekkasjene hadde vist på forhånd.

Ytterskjermen lar deg blant annet se deg selv godt også når du bruker hovedkameraet til å ta selfier. Kamera Samsung

Galaxy Z Flip5

Den største nyheten ved Samsungs nye flipptelefon er at ytterskjermen har vokst betraktelig. Det som tidligere var en liten «flis» ved siden av kameralinsene har vokst til å dekke størstedelen av telefonen når den er slått sammen - nærmere bestemt fra 1,9 til 3,4 tommer. Oppløsningen er 720 x 748 piksler, som gir en pikseltetthet på gode 306 piksler per tomme.

Med større skjerm får du også tilgang til flere funksjoner fra ytterskjermen, blant annet muligheten til å svare på meldinger både med hurtigsvar og gjennom et fullt tastatur. Klyper du på skjermen får du opp det Samsung kaller «Multi Widget View», som gjør at du kan bytte mellom ulike widgets på enkelt vis.

Samsung Pay og Wallet er også raskt tilgjengelig gjennom et sveip opp på skjermen, og enkel bilderedigering kan nå gjøres uten at du trenger å åpne telefonen.

Større ytterskjerm gir flere bruksområder. Kamera Samsung

Selve kameraene virker stort sett å være de samme som i fjor, med 12 megapiksler, f/1.8 blender og en pikselstørrelse på 1,8 μm for hovedkameraet bak. I tillegg får du et ultravidvinkelkamera (12 mp, f/2.2, 1,12 μm) bak og et selfiekamera «inni» telefonen når den er brettet ut (10 mp, f/2.2, 1,22 μm, som betyr at det er hakket mer lysfølsomt enn fjorårets f/2.4-kamera). Samsung lokker imidlertid med forbedret bildebehandling i nattmodus, som i teorien skal gi bedre bilder når det er mørkt rundt deg.

Innerskjermen måler 6,7 tommer, har en oppløsning på 2640 x 1080 piksler og inntil 120 Hz (adaptiv) oppdateringsfrekvens - akkurat som Galaxy Flip 4.

På innsiden sitter en Samsung-tilpasset Snapdragon «8 Gen. 2»-brikke, som skal gi litt bedre ytelse enn fjorårets «8+ Gen 1»-systembrikke.

Fjorårets Z Flip 4 hadde helt andre dimensjoner på ytterskjermen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Batteriet på 3700 milliamperetimer (mAh) er det samme som i fjor, som må sies å være en ganske moderat batteristørrelse i dag, med tanke på at mange ikke-flippbare telefoner har 5000 mAh eller mer. Konkurrenten Motorola Razr 40 Ultra har imidlertid heller ikke mer enn 3800 mAh.

Kablet lading gjøres med inntil 25 watt, og skal kunne gi 0–50 prosent på rundt en halvtime. Trådløs lading er støttet, og Flip 5 kan også lade andre enheter trådløst gjennom det som kalles Wireless PowerShare.

Telefonen kommer med 8 GB minne og enten 256 eller 512 GB lagringsplass, som betyr at fjorårets 128 GB-versjon er vekk. Prisen er satt til henholdsvis 12.990 og 14.490 kroner, som er en tusenlapp opp fra fjorårets startpris - men altså inkluderer mer lagring.

I den forbindelse må det også nevnes at Galaxy Flip 4 fortsatt er tilgjengelig fra rundt 7500 kroner.

Konkurrenten: Motorolas Razr 40 Ultra har en enda større ytterskjerm enn Galaxy Flip 5. Den måler 3,6 tommer og har en oppløsning 1066 x 1056 piksler. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy Z Fold5

Også foldetelefonen Galaxy Z Fold har fått en oppdatering, og skal være den tynneste og letteste Galaxy Fold-versjonen til nå. Vekten er riktignok bare kuttet med 10 gram fra fjorårets modell - til 253 gram. Vekten var en av tingene vi reagerte mest på da vi testet fjorårets modell, og 10 gram til eller fra gjør sannsynligvis ikke voldsomt mye med akkurat dét.

Den nye hengselen skal gi mindre mellomrom når mobilen er foldet sammen. Kamera Samsung

En ny såkalt «Flex Hinge» gjør også at glipen mellom de to skjermsidene blir minimal når telefonen er klappet sammen. Lysstyrken på den 7,6 tommer store innerskjermen skal være økt med 30 prosent, og kan nå levere inntil 1750 nits. Dette skal gjøre det lettere å se innholdet selv i sterkt sollys, forteller Samsung.

I tillegg skal den såkalte S-pennen ha blitt enda tynnere enn før.

Kamera Samsung

Ellers er det mye her som er relativt likt fjorårets modell. AMOLED-innerskjermen måler altså 7,6 tommer i utbrettet tilstand, har en oppløsning på 2176 x 1812 piksler og leverer inntil 120 Hz oppdateringsfrekvens.

Frontskjermen er på sin side på 6,2 tommer, med en opplsøning på 2316 x 904 piksler og også her inntil 120 Hz.

Kameraoppsettet er også identisk med fjorårets: Et hovedkamera på 50 megapiksler (f/1.8), en ultravidvinkel på 12 megapiksler (f/2.2), et 3x-zoomkamera på 10 megapiksler (f/2.4) og et underskjermskamera innvendig på 4 megapiksler (f/1.8).

Det samme gjelder batteriet på 4400 mAh, mens det også her er Snapdragon 8 Gen 2 som driver herligheten. Galaxy Fold har ellers 12 GB RAM og fås med 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagring.

Kamera Samsung

Rimeligste modell koster 20.990 kroner veiledende, som er en drøy tusenlapp opp fra fjorårets utgave. De to utgavene med med lagring koster henholdsvis 22.490 og 25.490 kroner.

For både Flip og Fold lover Samsung for øvrig fire generasjoner med OS-oppgraderinger (fra Android 13) og fem år med sikkerhetsoppdateringer.

Både Z Flip 5 og Z Fold 5 blir tilgjengelig for forhåndsbestilling fra og med i dag, og kommer i butikk 11. august. Vi kommer naturligvis med tester av telefonene så fort vi får dem i hende.

Oppdatert 26. juli 2023, 14:35