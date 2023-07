Ny Easee-dokumentasjon er ikke god nok for svenske el-myndigheter

Stein Jarle Olsen og NTB Oppdatert 26. juli

Ny dokumentasjon fra Easee endrer ikke det svenske Elsäkerhetsverkets syn om at dokumentasjonen skulle vært på plass før produktet kom på markedet.

Det svenske Elsäkerhetsverket (ESV) har nå levert sitt svar på Easees nye dokumentasjon. Dokumentasjonen er utarbeidet i forbindelse med Easees ankeprosess i Sverige etter salgsforbudet som ble nedlagt i mars, skriver Teknisk Ukeblad.

Den nye dokumentasjonen endrer ikke ESVs syn på mange av de tekniske løsningene ladeboksprodusenten har valgt.

Spesielt er det løsningen for såkalt jordfeilvern som ikke oppfyller europeiske krav, ifølge ESV, som mener Easee ikke har dokumentert godt nok at deres elektroniske løsning har tilstrekkelig sikkerhet sammenliknet med den mekaniske løsningen som standarden krever.

– Saken ligger nå hos Förvaltningsrätten etter å ha blitt anket, og begge parter har fått mulighet til å ytre seg. Når domstolen anser at de har et tilstrekkelig grunnlag, vil dommen kunne fastsettes, skriver Elsäkerhetsverket på egne nettsider.

De presiserer at de fortsetter å bestride Easees anke.

Det vil kunne gjøre det vanskeligere for Easee å lansere en ny ladeboks basert på den samme maskinvaren som brukes i produktene med salgsforbud, ifølge TU.

Easee sier imidlertid at svaret fra Elsäkerhetsverket ikke har noen innvirkning på deres planer om å lansere nye produkter.

– Tilbakemeldingene fra ESV er tydelige, og vi har lært mye av hele prosessen. Vi tar med oss all lærdom når vi etter hvert skal lansere nye produkter. Vi jobber stadig med å forbedre vår dokumentasjon og bygger nå hele grunnmuren på nytt. Vi får god støtte fra uavhengige tredjeparter for å sørge for at dokumentasjonen er på plass, og tilfredsstiller kravene, før vi setter nye produkter på markedet, skriver PR- og kommunikasjonsansvarlig Marthe Kindervaag i en e-post.

