Her er Volvos nye stor-SUV - med norske priser

EX90 er XC90s nye helelektriske søsterversjon. Nå er alle detaljer klare. Kamera Volvo

Volvo dro onsdag ettermiddag duken av sitt nye elektriske flaggskip - den over fem meter lange SUV-en EX90 - etter mange uker med små drypp av informasjon.

Bilen måler solide 5,03 meter i lengde, og havner dermed i samme klasse som blant annet Nio ES8, Tesla Model X, BMW iX og ikke minst den ansiktsløftede Audi e-tron (nå kalt Q8 e-tron) som ble lansert tidligere onsdag.

Kamera Volvo

Syv seter og firehjulstrekk

Selv med over fem meter i lengde er imidlertid ikke akselavstanden større enn 2,985 meter, men likevel har Volvo skviset inn syv seter - akkurat som i søstermodellen Volvo XC90. Verdt å merke seg er for øvrig også at EX90 er 13 centimeter lenger og nesten 13 centimeter høyere enn Polestar 3, som er nært beslektet. Polestar 3 har imidlertid «bare» fem seter.

Volvo EX90 lanseres i utgangspunktet i to versjoner, kalt Twin og Twin Performance. «Twin»-betegnelsen betyr akkurat som i Volvo XC40 at bilen har to motorer og firehjulstrekk, med nøkkeltall som følger:

EX90 Twin EX90 Twin Performance Drivlinje Firehjulstrekk Firehjulstrekk Motor 300 kW/408 hestekrefter 380 kW/517 hestekrefter Dreiemoment 770 Nm 910 Nm Akselerasjon 0-100 km/t 5,9 sekunder 4,9 sekunder Toppfart 180 km/t 180 km/t Åpne fullskjerm Mer +

Om du er oppdatert på Polestar 3 kommer det kanskje heller ikke som noen overraskelse at også EX90 blir utstyrt med et batteri på henholdsvis 111 kilowattimer brutto og 107 kilowattimer netto.

Det betyr at Volvo legger seg i samme størrelsesorden som de nevnte konkurrentene. Audi Q8 e-tron kommer med 114/106 kWh, BMW iX med 111/105 kWh, mens Tesla verken oppgir netto eller brutto for sin Model X Plaid.

Bilene deres har tidligere ligget rundt 100 kilowattimer brutto, så det er nok uansett ikke langt fra sannheten, og rekkevidden for Plaid er oppgitt til 543 kilometer etter WLTP.

Svært minimalistisk i førerkabinen. Kamera Volvo

WLTP-rekkevidden for EX90 er på sin side estimert til henholdsvis 585 km for Twin og 580 km for Twin Performance, og som vanlig er dette tall som kan endres noe frem til bilen blir endelig typegodkjent - vanligvis i positiv retning om det skjer.

Maksimal hurtigladeeffekt er oppgitt til 250 kilowatt, som skal kunne unnagjøre 10 til 80 prosent på 30 minutter under optimale forhold, mens ombordladeren er på 11 kilowatt. Bilen har også toveislading, så du kan plugge andre enheter i bilen og drive dem eller lade fra bilens batteri.

Umiskjennelig «Volvosk» forfra, med signaturlyktene som er kalt Thor’s Hammer - i en litt utbrodert versjon. Legg også merke til lidar-humpen over frontruta. Kamera Volvo

Kun topputstyrt i Norge

I Norge vil Volvo foreløpig kun ta bestillinger på utstyrsnivået de kaller «Ultra», som er det høyeste utstyrsnivået for EX90. Det innebærer at syv seter er standard, og det er også panoramatak, piksellys, Bose-anlegg, 21-tommers felger, luftfjæring og massasjeseter foran. Pilot Assist-pakken, med cruisekontroll, headup-display, 360-kamera og blindsonevarsling er også standard.

Bilen kommer også med Volvos nye sikkerhetssystem, som skal være i stand til å avgjøre om førere er «distrahert, trøtt eller uoppmerksom». Det gjøres via to kameraer inne i kupéen, i tillegg til et ratt med sensorer. Innvendige ultralydsensorer er i tillegg i stand til å oppdage om det finnes noen igjen i bilen etter at man har parkert og låst døren, og vil kunne varsle sjåføren om at noen er etterlatt.

Andre seterad i EX90. Interiøret i bilen er i stor grad kledd med Volvos egenutviklede materiale «Nordico», som blant annet er basert på resirkulerte plastflasker. Setetrekkene kan også fåes i et ullblandingsmateriale, og alle alternativer er skinnfrie. Kamera Volvo

Utvendig finner vi åtte kameraer, fem radarer, 16 ultralydsensorer og en lidar, hvor sistnevnte er montert over frontruta. Det skal gi en bil som ifølge Volvo er i stand til å oppdage flere mulige farer enn noen gang tidligere - og er standard på Ultra-modellen. Av de få tilvalgene som finnes er sotede ruter, oppgradering til 22-tommers felger, Bowers & Wilkins-lydanlegg og hengerfeste. Sistnevnte vil kunne trekke 2200 kg.

Bagasjeplassen er oppgitt til solide 655 liter om man slår ned den tredje seteraden. Med seteraden oppe er volumet 310 liter, hvorav 65 liter er under bagasjeromsgulvet. I tillegg kommer en liten frunk på 34 liter.

Kamera Volvo

En million med moms

Prisen er satt til 864.900 kroner for EX90 Twin Ultra, og 904.900 kroner for EX90 Twin Performance Ultra. Det inkluderer ikke verken eventuell elbilmoms eller den foreslåtte vektavgiften på elbiler.

For Twin Ultra betyr det drøyt 90.000 kroner i moms og drøye 25.000 kroner i vektavgift - hvis den overlever budsjettforhandlingene regjeringen skal ha med SV. Det betyr nesten en million kroner med dagens forslag til statsbudsjett.

Kamera Volvo

Volvo lokker imidlertid med vinterhjul inkludert om man bestiller på nettsiden deres, i tillegg til tre års serviceavtale (eventuelt 100.000 kilometer om det inntreffer først).

Alternativt kan man velge å abonnere på bilen, hvor vinterhjul, service og vedlikehold, kaskoforsikring, veihjelp og bytte av vindusviskere og øvrige slitasjedeler er inkludert. Da er startprisen henholdsvis 12.190 kroner i måneden ved tre års bindingstid og 14.090 kroner i måneden med tre måneders bindingstid.

De første bilene er estimert levert til norske kunder i andre kvartal 2024.

Slik måler for øvrig nye EX90 seg mot noen av de mest aktuelle konkurrentene:

Volvo EX90 Twin Audi Q8 e-tron 55 BMW iX xDrive50 Polestar 3 Tesla Model X Plaid Lengde 5,03 meter 4,915 meter 4,953 meter 4,90 meter 5,036 meter Akselavstand 2,985 meter 2,928 meter 2,997 meter 2,985 meter 2,965 meter Antall seter Syv Fem Fem Fem Seks Bagasjerom 655/310 + 34 liter 569 + 62 liter 500 liter 484 + 32 liter Ikke oppgitt Tilhenger 2200 kg 1800 kg 2500 kg 2200 kg 2250 kg Motoreffekt 300 kW 300 kW 385 kW 360 kW 750 kW Dreiemoment 770 Nm 664 Nm 765 Nm 840 Nm Ikke oppgitt 0-100 km/t 5,9 sek 5,6 sek 4,6 sek 5,0 sek 2,6 sek Batteri 107 kWh 106 kWh 105 kWh 107 kWh 100 kWh Rekkevidde 585 km 532 km 630 km 610 km 543 km Maks ladeeffekt 250 kW 170 kW 200 kW 250 kW 250 kW Pris (u/mva og avgifter) Fra 864.900 kr Fra 751.100 kr Fra 905.620 kr Fra 739.200 kr Fra 1.225.990 kr - - - - - Åpne fullskjerm Mer +

