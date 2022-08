Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Fitbit avslørte tre nye modeller

Hjerterytmefunksjoner kommer til Europa.

Onsdag denne uken lanserte Fitbit to smartklokker og en aktivitetsmåler. Sense 2 får avansert stressmåler, Versa 4 får en haug med nye treningsmoduser og aktivitetsmåleren Inspire 3 får en mer brukervennlig skjerm.

Både klokkene og aktivitetsmåleren vil få en rekke ulike oppgraderinger i både funksjoner og utseende. Klokkene vil eksempelvis bli smalere i designet for enklere bruk døgnet rundt, og Versa 4 vil også få tilbake den fysiske knappen Fitbit fjernet for Versa 3. Versa 4 vil også få hele 40 ulike treningsmoduser. Alt fra løping og yoga, til CrossFit og dansing. Inspire 3 på sin side skal bli mer brukervennlig med en AMOLED-skjerm, som skal gjøre det enklere å faktisk se skjermen i dagslys.

Både Sense 2 og Versa 4 vil også inkludere Google Maps og Google Wallet.

I tillegg vil samtlige Fitbiter få en batteri- og ladetidsoppgradering. Fulladet vil klokkene ha en batteritid over seks dager, mens aktivitetsmåleren vil holde hele ti dager. Klokkene krever dessuten kun 12 minutter lading for å kunne ha opp til et døgns batteritid.

Fitbit Inspire 3

Avansert stressmåling og varslingsfunksjon for uregelmessig hjerterytme

Foruten Fitbits gjenkjennelige funksjoner som søvnmåling, skrittelling, pulsmåling og aktivitetssensor, vil de nå tilby en mer avansert stressmåling med Sense 2.

Sense 2 vil få en innebygget sensor kalt «Body Response Sensor», som vil kunne måle kroppens stressrespons gjennom hele døgnet. For denne målingen anvendes en kombinasjon av klokkens EDA-sensor, pulsmåling, hjerteratevariabilitet (HRV) og kroppstemperatur.

Fitbit vil også tilby å gi deg varsligner når stressnivået ditt er for høyt, sammen med anbefalinger om hvordan senke stressnivået. Det opplyses samtidig om at du kan angi når du faktisk får slike varslinger, slik at du ikke får opp masse varslinger på upassende tidspunkter.

Fitbit Sense 2

Ved hjelp av en optisk målemetode kalt fotopletysmografi (forkortet PPG) skal en ny funksjon også kunne varsle om uregelmessig hjerterytme, og kunne bidra til å oppdage tegn på atrieflimmer. Målemetoden brukes blant annet til å måle pulsfrekvens, og skal kontinuerlig kunne måle uregelmessigheter i hjerterytmen.

Hvis man viser tegn på atrieflimmer skal man få opp et push-varsel på telefonen eller i appen. Ifølge Fitbit skal deres PPG-deteksjonsalgoritme angivelig kunne korrekt identifisere 98 prosent av atrieflimmer-episodene logget. Funksjonen skal bli tilgjengelig på Sense 2 i slutten av august.

Fitbit Versa 4

Gir deg et «søvndyr» for å vise hvordan du sover

Fitbits nyeste modeller er også utstyrt med funksjonen «søvnprofiler». Denne analyserer søvnmønsteret ditt over tid, og beregner ut i fra målinger faktorer som brukerens søvnlengde, tid i dyp søvn og når det er leggetid. Funksjonen vil nå oppdateres med dyrekarakterer for angivelig å forenkle avlesingen av søvndataen.

På bakgrunn av ens respektive søvnanalyse, vil Fitbit-brukere få et utvalgt søvndyr som forteller noe om søvnmønsteret. Hvilket søvndyr du «er» vil kunne forandre seg fra måned til måned, avhengig av forandringer i ens eget søvnmønster. De seks ulike søvndyrene man kan bli til skal si noe om hvilket sovemønster og sovestil vi har, og skal visstnok også korrelere med dyrets atferd. Nøyaktig hvordan og hvorfor søvndyr skal gjøre det enklere å lese av søvndataen, i motsetning til foregående funksjoner, fremstår noe uklart, men forhåpentligvis blir dette tydeligere når vi får dem inn til test.

Sense 2 og Versa 4 vil være tilgjengelig i Norge fra og med slutten av september, og vil koste henholdsvis 3199 og 2499 kroner. Inspire 3 vil være tilgjengelig fra midten av september og koste 999 kroner.

Fitbit Versa 4 annonse Sjekk prisen

Fitbit Inspire 3 annonse Sjekk prisen