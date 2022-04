Selger elsparkesykler for «banekjøring»: – Loven gjelder overalt, sier Vegvesenet

Nettbutikken E-Wheels selger elsparkesykler ment for «banekjøring». Men det er ikke lov med for raske elsparkesykler selv på bane, sier både Vegvesenet og Norsk motorsportforbund. Her E-Wheels’ V2 Max-modell, som fåes i både «lovlig» og «ulovlig» variant.

«Banekjøring» heter en kategori for elsparkesykler hos nettbutikken E-Wheels. Og da vi forrige uke publiserte en sak om butikker som selger ulovlige elsparkesykler, var det flere som kommenterte at det likevel fantes steder man lovlig kunne kjøre denne typen elsparkesykler.

Noen skrev at det er lov å bruke dem på ens egen eiendom. Andre mente at elsparkesykler med en toppfart over 20 km/t var lovlige på egne baner.

Men all bruk av ulovlige elsparkesykler blir kontant avkreftet av Statens vegvesen:

Seniorrådgiver i Statens vegvesen, Anette Hauge

– Det finnes i dag ingen lovlige steder å benytte en elsparkesykkel med for høy hastighet, skriver seniorrådgiver i Statens vegvesen, Anette Hauge, i en e-post til Tek.

– Dette gjelder på motorsportbaner, egen eiendom eller privat grunn.

Vi har sendt spørsmål til E-Wheels om hvorfor de anvender salgskategorien «banekjøring», men har foreløpig ikke fått noen respons.

Skjermbilde fra E-wheels’ salgskategori for elsparkesykler kalt «banekjøring».

Elsparkesykler med for høy toppfart er motorvogner

Det som kjennetegner de ulovlige elsparkesyklene er at de har en toppfart over 20 km/t. I vår forrige gjennomgang viste vi at en rekke butikker likevel selger elsparkesykler med toppfart helt opp til 90–100 km/t. Det finnes også sparkesykler som ikke følger størrelseskravene, for eksempel ved å være for lange.

Disse er da å regne som motorvogner, fremfor elsparkesykler med toppfart under 20 km/t, som kategoriseres som sykler. Dermed gjelder andre regler i henhold til vegtrafikkloven.

– Vegtrafikkloven gjelder overalt for motorvogner, uten hensyn til om denne trafikk foregår på vei, på område utenfor vei eller inne i en bygning, og uten hensyn til om det er på privat eller offentlig grunn. Den gjelder f.eks. for kjøring på islagt vann, i en garasje, på en campingplass, på dekket på en ferge, på en strand, på en privat gårdsplass, i skog og mark og på fjell og vidde.

– Etter vegtrafikkloven skal en motorvogn som hovedregel godkjennes, den skal registreres, det er krav til fører (alder, førerkort, hjelmkrav) og den skal ha forsikring. En elsparkesykkel oppfyller ikke kravene til noen av de i dag gjeldende kjøretøykategoriene. Den kan derfor aldri godkjennes og registreres, skriver Hauge.

Uregistrerte kjøretøy lovlig på NMF sine baner

Hauge presiserer at dette også gjelder på motorsportbaner, hvilket generalsekretær i Norsk Motorsportforbund Tony Isaksen kan bekrefte.

– Elsparkesykkelkjøring er ikke per i dag en del av NMF, og kan ikke kjøre på våre baner, skriver han.

Generalsekretær i Norsk Motorsportforbund Tony Isaksen.

Derimot stemmer det at en rekke uregistrerte kjøretøy likevel kan kjøre lovlig på NMFs baner. Disse er registrert i NMFs egne registre, men er altså likevel helt ulovlig å kjøre utenfor deres baner.

Det er ikke dermed sagt at hvilket som helst uregistrert kjøretøy kan benyttes på deres baner. Kjøretøyene må være godkjent som del av en helt konkret idrett.

– På nåværende tidspunkt er ikke elsparkesykler å regne som en egen godkjent idrettsgren i NMF, eller de internasjonale forbundene som NMF er en del av, uttaler Isaksen.

Hver av disse idrettene har sine egne helt særegne reglementer, nettopp for å ivareta sikkerheten til hver enkelt idrettsgren. Dermed er også alle banene sikkerhetsmessig tilpasset de ulike idrettene.

– Vi har banegodkjennere som skal godkjenne baner for våre idretter i henhold til de spesifikke hensyn hver idrett krever, forklarer Isaksen.

Hevder motorsportmiljøet rundt elsparkesykler vokser

Blant butikkene som selger elsparkesykler med ulovlig høy toppfart, er Stayclassy.

Stayclassy-eier og -sjef Thomas Holstad

Eier og daglig leder i Stayclassy, Thomas Holstad, uttalte tidligere at de «opplever at de kraftigste produktene treffer en målgruppe som er glad i fart og spenning», og at de lavere hastighetene ikke dekket deres daglige behov.

Holstad hevdet også at en egen motorsport med denne typen els parkesykler er i utvikling, og at miljøet er i «sterk vekst».

– Vi oppfordrer derfor motorsportforbundet via Tek til å ta disse kjøretøyene inn i varmen, slik at kjøring kan skje på en organisert og trygg måte, skriver Holstad.

For at dette skal bli aktuelt må derimot det internasjonale motorsykkelforbundet (FIM), inkludere dette som en idrett. Hvis det skjer vil NMF ta stilling til om dette skal omfattes hos dem også, sier Isaksen.