Xiaomi faser ut Mi-navnet

Mi-telefonene vil fremover få navnet Xiaomi. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

David Johansen Auby 26 Aug 2021 06:00

Mens en produsent som Apple har en tett forbindelse mellom produkt- og selskapsnavn (alle vet at iPhone tilhører Apple), har Xiaomi hatt utfordringer med det motsatte. Visste du for eksempel at både Roidmi, Redmi og Mi er Xiaomi-produkter?

Rett før nyttår 2020 seilte Xiaomi ifra Apple som verdens tredje største mobilprodusent , og for å styrke merkevaren sin ytterligere har de nå, i løpet av de nærmeste månedene, planer om å fase ut Mi-navnet de har brukt til sine toppmodeller innen mobil, melder nettstedet XDA Developers .

Ryktene om navneendringen begynte for øvrig å svirre da selskapets nye telefon Mix 4 ble lansert i begynnelsen av august - uten Mi-navnet.

Vil tette gapet

Ifølge en talsperson fra Xiaomi som nettstedet Engadget har vært i kontakt med vil «endringen forene den globale merkevaretilstedeværelsen og lukke oppfatningsgapet mellom merkevare og produkt».

Allikevel gjøres det klart at merkenavnet Mi ikke kommer til å forsvinne helt. Selskapets fysiske Mi-butikker vil for eksempel bevare navnet. Endringen vil heller ikke gjelde for en del andre Xiaomi-produkter, og selskapet vil blant annet fortsette å selge Redmi-telefoner, som er Xiaomis budsjettalternativ.

Todeling mellom eksklusiv og budsjett

Mye tyder også på at Redmi og Xiaomi vil stå igjen som de to viktigste produktnavnene og talspersonen fra Xiaomi påpeker at «produktserienes navnekonvensjoner - Xiaomi and Redmi - etter hvert vil anvendes på både vårt økosystem og IoT («Internet of things», red.anm)».

En todeling mellom de mer eksklusive toppmodellene og de rimeligere budsjettalternativene, med andre ord.

Endringen kommer ikke til å ha tilbakevirkende virkning, så allerede eksisterende Mi-produkter vil bevare navnet sitt.