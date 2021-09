Ice jekker opp datamengdene på nesten alle abonnement

Ice øker datamengdene sine, og peker på konkurransesituasjonen som årsak. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Sept 2021 10:52

Mobiloperatøren Ice lanserer i dag en ny abonnementsportefølje, hvor de stort sett øker datamengdene på alle abonnement - unntatt det rimeligste 1 GB-abonnementet.

Her er de nye vilkårene fra Ice:

Før 1. september Etter 1. september Pris 1 GB 1 GB 149,- 2 GB 3 GB 199,- 4 GB 7 GB 249,- 8 GB 10 GB 299,- 12 GB 20 GB 349,- 20 GB 30 GB 399,-

Ice øker med andre ord datamengdene sine med inntil 75 prosent. Kommersiell direktør Shiraz Abid peker på konkurransesituasjonen som bakgrunnen for økningen.

– Det har kommet flere aktører, samtlige med fokus på pris. I tillegg ser vi at konkurransen har økt i alle volumsegmenter, fra 0,5 GB til abonnementer med ubegrenset data, sier han i en melding.

Også for eksisterende kunder

De samme endringene innføres også for Ices Ung-abonnement, som er tilgjengelig for alle under 29 år. Disse er stort sett priset 50 kroner under «voksenabonnementene», men minste alternativ er 3 GB til 149,-.

Både eksisterende og nye kunder får nyte godt av økningene, opplyser Ice.

Slik ser de nye abonnementene ut mot de billigste konkurrentene:

null Ice Rimeligste konkurrent Pris konkurrent 1 GB 149,- Fjordkraft 1 GB 119,- 3 GB 199,- Chilimobil/Fjordkraft 3 GB 199,- 7 GB 249,- Happybytes Mye Data (1 GB om dagen)/Happybytes Flex Pluss 7 GB 248,- 10 GB 299,- Happybytes Mye Data (1 GB om dagen)/Chilimobil/Release 10 GB 248,-/279,- 20 GB 349,- Happybytes Mye Data (1 GB om dagen)/Release 30 GB 248,-/349,- 30 GB 399,- Release 30 GB 349,-

Som vi ser hevder Ice seg betydelig bedre med de nye betingelsene, selv om de fortsatt langt fra er prisledende på større datamengder.

En joker

Ice har imidlertid også et lite trumfkort i ermet, og det er tjenesten Data Frihet, som gir hele 1000 GB ved 10 Mbit/sek i Ices eget nett. Det koster 99 kroner i måneden i tillegg til abonnementsprisen din, og Ice utvider også hvilke abonnementer som kan få Data Frihet med ett trinn nedover.

Tidligere måtte du ha minst 8 GB (som nå altså er økt til 10 GB), men nå er også abonnementet med 7 GB data (tidligere 4) kvalifisert for Data Frihet.

Med andre ord kan du få 7 +1000 GB i måneden for 249 + 99 kroner, altså 348 kroner i måneden. Det er et svært godt tilbud, og er du under 29 år får du altså ytterligere 50 kroner rabatt. 10 Mbit/sek er en hastighet som er god nok til å gjøre det aller meste du gjør på mobilen, inkludert å strømme video (utenom i 4K-oppløsning).

Forutsetningen er selvfølgelig at du bor et sted hvor Ice har dekning med sitt Ice+-nett. I dag oppgir de rundt 94 prosent befolkningsdekning, som betyr at de aller fleste relativt tettbebodde strøk har dekning, og så kan du lene deg på de øvrige dataene i abonnementet ditt ellers.

De rimeligste «fri data»-konkurrentene i dag er Happybytes og Chilimobil, som begge tar 398 kroner i måneden. Da får du henholdsvis 108 og 100 GB data ved full hastighet før farta reduseres til 3 Mbit/sek - i henholdsvis Telenors og Telias nett.

