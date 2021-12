Vil stable skjermer i høyden

LG lanserer DualUp.

LG går nå sine egne veier og lanserer en ny skjermløsning; DualUp. Det spesielle med dette nye konseptet er at du nå får en PC-skjerm som tilsvarer to vanlige monitorer stablet i høyden, melder blant annet Engadget.

Den nye modellen er ventet å presenteres i det som skal være selskapets virtuelle lansering under den kommende CES-messen i Las Vegas.

16:18 i størrelsesforhold

De aller fleste PC-skjermer har i dag et størrelsesforhold på 16:9. Altså er bildet på skjermen bredere enn det er høyt.

Med LG DualUp får du i praksis to slike skjermer stablet på hverandre, slik at du ender opp med et størrelsesforhold på 16:18. Modellen som er avbildet skal være like stor som to 21,5 tommere.

Det gir igjen en oppløsning på 2560 x 2880 piksler som LG kaller «Square Double QHD». Deler vi denne opp i to vanlige skjermer så vil det altså tilsvare 2560 x 1440 fordelt på 21,5 tommer.

Skjermen skal videre ha rundt 300 nits med lysstyrke og 1000:1 i kontrastnivå. I tillegg skal den ha støtte for HDR10.

Skal redusere nakkeproblemer

Den vanligste løsningen i dag er å sette skjermer ved siden av hverandre om du trenger skjermplass å jobbe på.

Men ved å stable to skjermer i høyden hevder LG at du får mindre belastning på nakke og skuldre. Siden du slipper å bevege hode så mye sideveis – som du ellers gjør med flere skjermer på rekke.

Samtidig så vil det eventuelt gi deg bedre plass på pulten. Siden du nå har to skjermer i høyden i stedet for tilsvarende løsning i bredden.

