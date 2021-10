Nye SSD-er nærmer seg maksimal hastighet

Kingstons nye råtasser nærmer seg grensen for hva som kan gjøres med PCIe 4.0.

Denne uken har Kingston dratt duken av sine to kjappeste SSD-er noensinne: KC3000 og Fury Renegade. Begge skilter med oppgitte overføringshastigheter på 7000 megabyte i sekundet – eller mer.

Slike hastigheter krever sin båndbredde, og derfor snakker vi her selvfølgelig om SSD-er basert på NVMe PCIe 4.0. Selv med denne raske databussen har likevel ikke slike hastigheter vært normalt, men nå har både bedre kontrollere og bedre minne funnet veien ut på markedet.

De kjappeste SSD-ene vi har testet hittil har ligget på rundt 7000 MB/s for lesing og 5000 MB/s for skriving. Med den nye generasjonen SSD-er er det i hovedsak skrivehastigheten som får seg et løft.

At ikke lesehastigheten øker tilsvarende kommer av at man så å si har nådd taket for hva som er mulig med fire PCIe 4.0-baner, der den teoretisk maksimale overføringshastigheten ligger på 7877 MB/s.

Egentlig har utviklingen gått ganske kjapt. Spesielt med tanke på at de raskeste SSD-ene kan sies å ha vært et nisjeprodukt fram til nå, selv om AMD fikk dette på plass PCIe 4.0 med Ryzen 3000-serien for et par år tilbake.

Men i ettertid har Intel også kommet med prosessorer som støtter dette, og det brukes i tillegg av PlayStation 5, så det er stadig mer datamaskineri som kan utnytte slike superkjappe minnedisker som Kingston disker opp med her.

Ganske like

De to nye modellene fra Kingston har tilnærmet identiske spesifikasjoner. Begge kommer i kapasiteter fra 500 MB til 4 GB og finnes naturlig nok kun i M. 2-formatet – så de vil typisk monteres rett på hovedkortet.

Etter hva vi kan forstå er det faktisk heller ingen fysiske forskjeller på de to SSD-ene, så lenge vi da ser bort fra designen på varmesprederen. At de to modellene har forskjellige egenskaper kommer av at kontrolleren er programmert for å gi dem det.

Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD Kingston Fury RenegadePCIe 4.0 NVMe SSD Lesehastighet (opptil) 7000 MB/s 7300 MB/s Skrivehastighet (opptil) 7000 MB/s 7000 MB/s IOPS (opptil) 1 million (lese/skrive) 1 million (lese/skrive) Kontroller Phison E18 Phison E18 NAND 176-lags TLC 176-lags TLC TBW 512GB / 500GB 400 TB 500 TB TBW 1024GB / 1TB 800 TB 1000 TB TBW 2048GB / 2TB 1600 TB 2000 TB TBW 4096GB / 4TB 3200 TB 4000 TB MTBF 1,8 millioner timer 1,8 millioner timer Garanti 5 år 5 år

Ifølge Kingstons nettsider er KC3000 ment for «High-Performance Storage for Desktop and Laptop PCs» mens Fury Renegade er siktet inn mot «Gamers, Enthusiasts, and High-Power Users».

For oss ser det i hovedsak til å være et markedføringstriks. For den ene er salgsfokuset på bruken, for den andre er det snakk om selve brukerne.

I tabellen over har vi listet noen av de viktigste egenskapene. Vi må for øvrig nevne at skrivehastigheten ikke gjelder for alle kapasiteter, først med modellene på 2 TB får vi full uttelling.

Vi merker oss at Fury Renegade er skrudd til for å være et lite hakk kjappere og oppgis til å tåle mer med et høyere TBW-tall. TBW står for total bytes written og sier noe om hvor mye disken skal tåle å bli skrevet til.

For de to nye Kingston-modellene er dette tallet relativt høyt og sånn sett ser det ut til å være både kjappe og robuste SSD-er vi har med å gjøre.

Fury Renegade, fordi... gaming.

Variantene på én terabyte eller mer har også såpass høye skrivehastigheter at de skal kunne ta jobben som ekstra lagringsplass i en PlayStation 5.

Når det gjelder å velge mellom KC3000 og Fury Renegade forestiller vi oss at det ikke vil være den helt store forskjellen i praktisk bruk, men vi får likevel oppgitt at Fury Renegade vil være litt dyrere. Trolig fordi noen kunder ser seg litt prisblinde på alt som er «gaming».

Strengt tatt skal vi ikke påstå at det er en dum strategi. Western Digital gjør jo nettopp dette med sin WD Black SN850, som faktisk også gikk til topps i SSD-samletesten vi hadde på vårparten.

Kingston er for øvrig ikke den eneste produsenten som slipper nye SSD-er i disse dager. Teamgroup dro i hvert fall nettopp sløret av sin T-Force Cardea A440 Pro som skal ha hastigheter på opptil 7400 MB/s for lesing og 7000 MB/s for skriving.

Aktuelle forkortelser SATA: Serial ATA er både en teknologisk grensesnittstandard og en fysisk standard med egen kontakt og strømplugg. De siste par tiårene har harddisker og optiske drev til vanlige PC-er i hovedsak benyttet seg av SATA til å kommunisere med hovedkortet. SATA-hastigheten økte frem til omtrent 2010, og har stått stille siden. Gjeldende standard er SATA 6 Gbit/s eller SATA III. PCIe: PCI Express (PCIe) er den samme databusstandarden som brukes mellom grafikkortet ditt og hovedkortet. Moderne PCIe har langt mer båndbredde å gå på enn SATA 6 Gbit/s, og er en av grunnene til at dette grensesnittet har overtatt for de raskere SSD-ene. På papiret er PCIe 4.0 dobbelt så kjapp som PCIe 3.0, og det har SSD-produsentene sett sitt snitt til å utnytte seg av. En M. 2-SSD er begrenset til fire PCIe-«baner», som med PCI 3.0 betyr en teoretisk maksimal overføringshastighet på 3938 MB/s. Med fjerde generasjon PCIe dobles dette til 7877 MB/s. M. 2: En fysisk standard for interne tilleggskort. Standarden tillater kort med forskjellig størrelse, både i lengde, bredde og til dels høyde. SSD-er i M. 2-formatet er normalt sett i størrelsen 2280 eller 2260, som betyr en bredde på 22 millimeter og en lengde på henholdsvis 80 og 60 millimeter – men de kan også være kortere eller lengre. En M. 2-SSD kan benytte seg av enten PCIe- eller SATA-grensesnittet. NVMe: Mye av eksisterende diskteknologi med drivere og spesifikasjoner kommer fra «gamle dager», da snurredisker og SATA var normen. NVMe eller NVM Express (bokstavene NVM kommer fra Non-Volatile Memory) er enkelt og greit en diskspesifikasjon lagd spesielt for SSD-er koblet til over PCI Express. Mer +

